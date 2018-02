Nice: Christian Estrosi recrute une figure d'En marche en vue des municipales

POLITIQUE L’ex-candidate LREM aux législatives, Caroline Reverso-Meinietti, se voit confier une mission sur la lutte contre les incivilités, et rejoint un groupe de soutien de sept autres personnalités niçoises…

La candidate En marche ! Caroline Reverso-Meinietti tracte à Nice. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Prise de choix avant les municipales 2020 et un possible duel avec le député Eric Ciotti, son rival au sein des Républicains. Le maire de Nice Christian Estrosi a annoncé vendredi qu’il confiait une mission à l’ex-candidate LREM aux législatives Caroline Reverso-Meinietti.

Une mission sur la lutte contre les incivilités et les atteintes au cadre de vie à @CReverso06, avocate généraliste, intervenante en matière de droit pénal et coordinatrice du groupe de défense pénale. pic.twitter.com/zndfuq5zUg — Christian Estrosi (@cestrosi) February 16, 2018

Elle sera chargée de formuler des propositions pour la lutte contre les incivilités, et rejoindra un groupe de sept autres personnalités niçoises chargées par le maire de proposer des idées neuves, dans des domaines variés, de l’industrie à la musique, avec à la clé un rapport à rendre d’ici un an.

Des personnalités locales de poids

Jeune avocate et mère de deux enfants, Caroline Reverso-Meinietti s’était présentée dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes face à Eric Ciotti, recevant un soutien appuyé du gouvernement, notamment du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb.

Son score honorable (43,8 % au 2e tour contre 56,2 % pour Eric Ciotti) entretenait le suspens sur sa possible candidature aux municipales de 2020 face à Christian Estrosi.

Caroline Reverso, candidate #EnMarche face à moi aux législatives de juin rejoint officiellement l’équipe de Christian Estrosi. Plus que jamais je reste fidèle à mes valeurs et à l’unité de ma famille politique — Eric Ciotti (@ECiotti) February 16, 2018

Caroline Reverso-Meinietti héritera d’un bureau et d’un secrétariat à la mairie, à l’instar des autres personnalités issues de la société civile ayant accepté une mission de Christian Estrosi.

Dans cette liste, on trouve des personnalités locales de poids : l’ex-avocate générale près la cour d’appel d’Aix-en-Provence Annie Brunet-Fuster, chargée d’une mission sur la prévention de la délinquance et l’accompagnement des victimes, le DJ Tristan Casara ou The Avener (aide à la création musicale), le karatéka Patrick Delarue (éducation à la citoyenneté), ou encore l’ancien préfet des Alpes-Maritimes Jean-Michel Drevet (mission sur l’industrie).