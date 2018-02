Le service national universel sera «obligatoire», indique Benjamin Griveaux

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement d'Edouard Philippe. — JC Tardivon/SIPA

Il a tranché. Le « service national universel », promesse de campagne d’Emmanuel Macron, sera « obligatoire », a en effet affirmé ce mardi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, coupant court aux questionnements sur le sujet.

>> A lire aussi : Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb souhaite un service national universel «obligatoire»

« Il sera universel, il concernera toute la classe d’âge et il sera obligatoire », a déclaré Griveaux sur Radio classique et Paris première.

« C’est un moment de rencontre entre la jeunesse de notre pays et la nation »

« Le moment que représentera ce service national universel, c’est un moment de rencontre entre la jeunesse de notre pays et la nation, et en partie son armée, mais ça peut être aussi un engagement civique, comment est-ce qu’on donne de son temps utilement à la nation », a-t-il précisé. « National, obligatoire, universel », a-t-il martelé, relancé sur les positions divergentes qui ont semblé apparaître au sein du gouvernement sur son caractère obligatoire.

>> A lire aussi : Quel souvenir gardez-vous du service militaire ?

« On est en train de regarder les modalités techniques, il y a un rapport qui sera remis fin avril », a encore indiqué le porte-parole du gouvernement, interrogé sur la tranche d’âge qui serait concernée. « C’est la totalité d’une classe d’âge, c’est universel, donc les garçons et les filles, et c’est obligatoire. »

Environ 600 000 à 800 000 jeunes par an seront concernés

Dimanche, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb s’était dit favorable à un service national « obligatoire ». Deux jours auparavant, la ministre des Armées, Florence Parly​, avait, elle, déclaré que ce service national « n’aura probablement pas un caractère obligatoire, au sens où les gendarmes viendraient rechercher le réfractaire », mais que l’exécutif « cherchera à (le) rendre attractif pour les jeunes afin qu’ils soient incités à le réaliser ».

>> A lire aussi : Service national universel. Un rapport qui accable la promesse de campagne d’Emmanuel Macron

Le candidat Macron avait promis en mars 2017 de rétablir un « service national obligatoire et universel » d’un mois et pour l’ensemble d’une même classe d’âge, soit entre 600 000 et 800 000 jeunes par an.