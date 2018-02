Nicolas Hulot le 30 novembre dernier dans les locaux des Nations Unies à Genève. — FABRICE COFFRINI / AFP

Nicolas Hulot est dans la tourmente. Invité ce mercredi matin sur BFMTV, le ministre de la Transition écologique a démenti des rumeurs « ignominieuses » de harcèlement sexuel qui le viseraient. Interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur les « révélations » du magazine Ebdo qui doit paraître ce vendredi, le ministre s’est défendu. « La réponse est non. Et la personne identifiée, une ancienne collaboratrice avec qui je suis en contact, vous fera la même réponse », a affirmé Nicolas Hulot. « Il n’y a jamais eu de plainte déposée », a-t-il ajouté.

En revanche, Nicolas Hulot a admis qu’une plainte concernant une autre femme, « la petite-fille d’un homme politique célèbre », avait été « classée sans suite » en 2008 sur des faits datés de 1997. « Les enquêteurs ont considéré que rien ne permettait de poursuivre » l’enquête. « La justice est passée, il faut en tenir compte ».

"Je n'ai pas peur de la vérité, j'ai peur de la rumeur qui est un poison lent qui tue" réagit Nicolas Hulot sur BFMTV-RMC au sujet de rumeurs d'harcèlement sexuel pic.twitter.com/vSX1pKIrpE — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2018

« Je n’ai pas peur de la vérité, j’ai peur de la rumeur »

« Je n’ai évidemment rien à me reprocher », a-t-il ajouté. « Ça fait mal, quand c’est injuste, quand c’est infondé, car moi hier on a fait pleurer mes enfants », a-t-il dit, évoquant « un cauchemar ». Nicolas Hulot a également assuré ce jeudi n’avoir « pas pensé » à démissionner de son poste de ministre de la Transition écologique, tout en soulignant que c’est sa famille qui guiderait toute décision. « Je n’y ai pas pensé », mais « c’est ma famille qui prime, c’est sa résistance qui prime et c’est cela qui guidera ma décision, mes choix », a-t-il déclaré sur BFMTV.

« Je n’ai pas peur de la vérité, j’ai peur de la rumeur, c’est un poison lent qui tue », a ajouté le ministre, pour qui « là, on a franchi une ligne rouge ». L’hebdomadaire Ebdo, qui envisage de publier des informations à ce sujet selon BFMTV, n’a pas souhaité « communiquer, ni répondre », selon son directeur de la publication Thierry Mandon.