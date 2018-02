«Le Gorafi» se moque du bouc de Manuel Valls, l’ancien Premier ministre répond avec humour

Manuel Valls en novembre 2017. — Etienne LAURENT / POOL / AFP

Manuel Valls semble avoir beaucoup d’autodérision… Interpellé par un article du Gorafi intitulé « Le Conseil d’Etat invalide le bouc de Manuel Valls », l’ancien Premier ministre a répondu au site d’information parodique avec humour.

Le Conseil d’Etat invalide le bouc de Manuel Valls https://t.co/JEUbyqxkiN — Le Gorafi (@le_gorafi) February 7, 2018

« C’est pourquoi je porte désormais la barbe… Merci de votre intérêt pour ma personne… », a déclaré Manuel Valls sur Twitter.

C’est pourquoi je porte désormais ..la barbe 🧔 ...merci de votre intérêt pour ma personne.. https://t.co/4FDFaAnJP4 — Manuel Valls (@manuelvalls) February 7, 2018

En novembre dernier, l’ancien Premier ministre avait expliqué sur LCI pourquoi il avait changé de look. « Tout simplement, l’été, on laisse pousser la barbe et cette fois-ci, avec moins d’obligations, j’ai fait une petite fantaisie et une originalité », avait-il déclaré.

Son changement de look, à l’automne dernier, avait également suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.