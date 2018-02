15h30 : 64 % des Français pour un statu quo en matière d’autonomie corse

Emmanuel va-t-il réussir à convaincre les Français lors de son discours ? Selon un sondage Elabe diffusé ce mercredi, plus de six Français sur dix (61 %) ne font « pas confiance » au président et au gouvernement « pour faire avancer la situation politique en Corse ».

Pour 64 % des sondés, l’Etat ne doit accorder « ni plus ni moins d’autonomie » à la Corse que ce que lui confère déjà son statut particulier. 19 % souhaitent « plus d’autonomie » et 16 % moins pour le territoire, selon cette enquête pour BFMTV, réalisée mardi, au premier jour de la visite d’Emmanuel Macron en Corse. Les personnes interrogées sont également massivement opposées, à 74 %, à l’indépendance de la Corse, contre 26 % d’un avis contraire.

En revanche, 57 % (contre 42 %) pensent ainsi que « les prisonniers dits politiques par les nationalistes » doivent « être incarcérés en Corse pour se rapprocher de leur famille » et 53 % estiment que « la spécificité de la Corse doit être inscrite dans la Constitution », comme c’est déjà le cas de certains territoires ultramarins. 46 % estiment que « le statut de résident corse doit être créé pour réserver l’achat immobilier aux personnes résidant depuis plus de cinq ans en Corse ».