VIDEO. Affaire Erignac: Le transfert d'Yvan Colonna en Corse, une question politique?

La rencontre est prévue ce mardi à 19 heures. Après des jours de suspense, L’Elysée a confirmé le rendez-vous entre Emmanuel Macron et les dirigeants corses lors de son passage sur l’île. Parmi les nombreuses revendications de ces élus nationalistes, vont-ils évoquer le cas des prisonniers dits « politiques » ? C’est un des dossiers brûlants de cette rencontre, avec, en tête de cette liste, un nom emblématique, un certain…. Yvan Colonna. Un détenu qui a notamment eu pour avocat Gilles Simeoni, aujourd’hui président du conseil exécutif de Corse.

>> A lire aussi : VIDEO. Elections en Corse: Gilles Simeoni ou la stratégie gagnante du rassemblement

Actuellement emprisonné à Arles, le berger de Cargèse condamné pour l’assassinat du préfet Erignac demande depuis des années son rapprochement en Corse. Une demande appuyée depuis plusieurs mois par les responsables nationalistes au pouvoir sur l’île de beauté. Sur France Inter, ce dimanche, Gilles Simeoni déclarait :

« On sort d’une période de 50 ans de conflit entre la Corse et la République. Cette période a connu son acmé avec l’assassinat du préfet Erignac […]. Cette page-là, nous voulons qu’elle soit derrière nous. Ces onze-là [prisonniers dits « politiques » par les nationalistes et détenus en Corse] ont droit au rapprochement, y compris les trois qui sont impliqués dans la mort du préfet Erignac. »