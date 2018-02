Absentéisme à l'Assemblée: Rugy veut des sanctions financières pour les députés «multirécidivistes»

Assemblée nationale (illustration). — NICOLAS MESSYASZ / SIPA

François de Rugy (LREM) veut faire « appliquer strictement » les sanctions financières pour les députés qui seraient « multirécidivistes de l’absence », pouvant atteindre « 4.320 euros d’amende » en cas de présence à moins des deux tiers des scrutins solennels, a expliqué dimanche le président de l’Assemblée nationale.

« Frapper au porte-monnaie est ce qui se révèle le plus efficace »

Déclarant qu'« il y a des multirécidivistes de l’absence, dans la majorité et dans l’opposition, mais beaucoup moins qu’avant », François de Rugy a déclaré sur BFMTV que des sanctions sont « appliquées » en commission « s’il y a plus de deux absences consécutives, avec un prélèvement effectif de 360 euros par réunion manquée ».

En revanche, a affirmé le locataire du perchoir dans « Dimanche en Politique » en présence d’une douzaine de députés de la majorité, « pour la présence lors des votes dits solennels (dans l’hémicycle), prévus à l’avance, pour lesquels il est facile de s’organiser, la sanction prévue n’a jamais été appliquée par mes prédécesseurs ».

« Lors de la réunion de bureau prévue la semaine prochaine, je proposerai que l’on applique strictement les règles de sanctions financières pour celles et ceux qui seraient des multirécidivistes de l’absence », a ajouté François de Rugy, glissant qu’en général, « frapper au porte-monnaie est ce qui se révèle le plus efficace ».

Jusqu'à 4.320 euros d’amende

Et, a-t-il souligné, « pour une session entière d’octobre à juillet, la règle est simple : s’il y a une absence à plus de deux tiers des scrutins, ce sera 4.320 euros d’amende ». La présidence de l’Assemblée a ensuite précisé que « c’est en cas d’absence non justifiée à plus d’un tiers des votes solennels », et « en cas d’absence à plus de la moitié, la sanction financière est doublée ».

« Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée (…), des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application [des règles], le fait d’avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics (…) entraîne une retenue du tiers de l’indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée », stipule le règlement.

L’indemnité des députés, en vigueur depuis 1789 pour permettre à chaque citoyen de se présenter, est fixée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois les plus élevés, soit 7.210 euros brut mensuels.

Quelques jours après la faible mobilisation dans l’hémicycle de l’Assemblée lors de l’adoption d’un texte appelant un nouveau traité de l’Elysée entre la France et l’Allemagne, François de Rugy avait plaidé pour des députés « irréprochables » et indiqué que « l’échelle des sanctions », notamment pour lutter contre l’absentéisme, allait être revue.