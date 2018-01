Education et violences faites aux femmes: Angelina Jolie reçue à l'Elysée par Brigitte Macron

Deux jours après sa visite dans le camp de réfugiés syriens en Jordanie, Angelina Jolie a été reçue à l'Elysée par Brigitte Macron, le 30 janvier 2018. — Mohamad Zaid/Shuttersto/SIPA

Il n’y a pas eu de photo officielle mais l’actrice Angelina Jolie, après Bono et Rihanna, a été reçue au Palais de l’Elysée par Brigitte Macron, l'épouse du chef de l'Etat, ce mardi.

Entretien avec Angelina Jolie A post shared by Tristan Bromet (@tbromet) on Jan 30, 2018 at 8:30am PST

🆕 Angelina out of the Meurice hotel on Tuesday morning (January 30) in Paris, France to meet French First Lady Brigitte Macron to discuss Syrian refugees. ✨❤️ pic.twitter.com/ASb42x8VLP — Angelina Jolie (@ajolieweb) January 30, 2018

L’actrice et réalisatrice américaine, aussi envoyée spéciale du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, a profité d’une escale à Paris avec ses six enfants, pour présenter à l’épouse d’Emmanuel Macron​ ses engagements et ses projets.

Des sujets de prédilection en commun

D’après BFM TV, Angelina Jolie est à l’origine de cette demande d’entretien, qui s’est déroulé en anglais pendant un peu plus d’une heure. Les deux femmes ont échangé sur plusieurs sujets, dont les violences faites aux femmes et l’éducation, deux thèmes qui leur tiennent particulièrement à cœur.

🆕 Angie was spotted on Tuesday with her six kids in Paris at Le Louvre ✨❤️ pic.twitter.com/ZZpVZv2J2M — Angelina Jolie (@ajolieweb) January 30, 2018

La star américaine de 42 ans a ensuite été aperçue au Louvre avec ses six enfants. Elle doit mettre le cap sur Bruxelles dès mercredi, dans le cadre de son engagement au sein des Nations Unies pour défendre la cause des réfugiés.

