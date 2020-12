Valéry Giscard d’Estaing, ancien président de la République, est mort

L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, le 23 novembre 2015 à Hambourg, pour les funérailles de l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt. — Markus Schreiber/AP/SIPA

L’ancien chef de l’Etat Valéry Giscard d’Estaing est décédé.

Ancien ministre des Finances, « VGE » a succédé à Georges Pompidou à l’Elysée en 1974, avant d’être battu par le socialiste François Mitterrand en 1981.

Européen convaincu, homme de ruptures, VGE était aussi académicien.

Valéry Giscard d’Estaing, ancien président de la République, est décédé le 2 décembre 2020, « entouré de sa famille » dans sa propriété d'Authon dans le Loir-et-Cher, a appris l'AFP auprès de son entourage. « VGE » avait 94 ans.

Né le 2 février 1926 en Allemagne, Valéry Giscard d’Estaing s’engage à 18 ans dans la Première Armée, qui participe à la reconquête du territoire français (1944-1945), et se voit décoré de la Croix de guerre. Brillant élève, il reprend ses études juste après guerre, étudie à l’École polytechnique puis à l’Ecole nationale d’administration (ENA) avant d’entrer à l’inspection générale des finances en 1952.

Longévité au gouvernement

Le haut fonctionnaire entame une carrière politique en 1956, date de son élection comme député du Puy-de-Dôme. Poulain d’Edgar Faure, ancien président du Conseil, il entre au gouvernement en 1959. Nommé secrétaire d’Etat chargé des Finances puis ministre des Finances et des Affaires économiques du général de Gaulle (1962-1966), il revient au gouvernement avec Georges Pompidou, comme ministre de l’Économie et des Finances (1969-1974).

Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances et des Affaires économiques, le 3 septembre 1964 à l'aéroport d'Orly - DALMAS/SIPA

Georges Pompidou décédé, Valéry Giscard d’Estaing se lance dans la course à l’Elysée. Il est élu président de la République à 48 ans, devenant le plus jeune président de la Ve République – un record battu en 2017 par Emmanuel Macron, entré à l’Elysée à tout juste 39 ans.

Modernité, jeunesse, libéralisme, Europe, VGE souhaite incarner la rupture. C’est sous son septennat qu’est abaissée la majorité à 18 ans, et qu’est adoptée l’interruption volontaire de grossesse, un texte porté par la ministre de la Santé Simone Veil. C’est lui qui décide, en 1977, de transformer une ancienne gare parisienne en musée. Le musée d’Orsay sera inauguré en 1986.

Homme de communication dont le modèle est John Fitzgerald Kennedy, VGE n’hésite pas à se mettre en scène ainsi que sa famille à l’Elysée. Une image qui, pourtant, s’écorne. Raillé pour son incarnation monarchique de la fonction présidentielle, il est l’objet de scandales, dont le plus retentissant reste les diamants de Bokassa (1979), cadeau du dictateur de Centrafrique où il a plusieurs fois séjourné pour y pratiquer la chasse. Son silence sera interprété comme du mépris.

En campagne pour sa réélection en 1981, VGE est battu par le socialiste François Mitterrand, candidat qu’il avait défait sept ans plus tôt en lui lançant la célébrissime pique : « Vous n’avez pas le monopole du cœur ».

L’Europe chevillée au corps

Son départ de l’Elysée reste un autre moment de télévision, où le malaise atteint des sommets. A la fin d’une allocution télévisée, le 19 mai 1981, il lance un « au revoir » avant de quitter sa chaise et de disparaître de l’écran. Une scène de quelques secondes qui semblent durer une éternité. « La Marseillaise » retentit dans cette immense pièce vide, devant une chaise.

VGE a 55 ans, mais cette défaite ne signe pas la fin de sa carrière politique. Il souhaite revenir au sommet. Il redevient député à l’issue d’une élection législative partielle en 1984, et devient, avec Jacques Chirac, l’une des figures de l’opposition. Fondateur de l’Union pour la démocratie française en 1978, il préside la formation de centre-droit entre 1988 et 1996.

Valéry Giscard d'Estaing, promoteur d'une constitution pour l'Europe, le 23 mai 2005 à Clermont-Ferrand - By PAUL GROVER / REX FEATURES

L’un de ses grands chantiers est l’Europe. Œuvrant à la création du Comité pour l’Union monétaire de l’Europe (1986) avec l’ancien chancelier allemand Helmut Schmidt, VGE est député au Parlement européen de 1989 à 1993, avant d’être nommé président de la Convention européenne chargée d’élaborer une Constitution pour l’Europe en 2001. Il reçoit cette même année la médaille d’or de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe.​ ​

L’élu pro-européen garde toujours des fonctions nationales, comme député (1993-2002). Il préside longtemps la région Auvergne (1986-2004), une terre qui abrite une fondation dédiée à son septennat, mais aussi le parc Vulcania, qui représente l’un de ses grands projets. Valéry Giscard d’Estaing arrête la politique active en 2004, rejoignant alors au Conseil constitutionnel où il est membre de droit. Il soutient Nicolas Sarkozy en 2007 puis en 2012, avant de considérer avec bienveillance Emmanuel Macron en 2017.

Pratiquement jusqu’à la fin de sa vie, l’ancien président de la République a continué d’intervenir dans les médias. En 2020, à la veille du 80e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, Valéry Giscard d’Estaing avait évoqué sur RTL ses rapports avec le général de Gaulle, dont il a été ministre pendant sept ans, confiant au passage son « estime » pour Edouard Philippe, Premier ministre alors sur le départ.

Homme de lettres

Auteur de Le pouvoir et la vie (1988), il écrit dans La Princesse et le président (2009) que Lady Diana, alors épouse du prince Charles d’Angleterre, n’aurait pas été insensible à ses charmes… Nombre de liaisons lui ont d’ailleurs été attribuées, dont l’une avec une actrice après un brumeux accident contre une camionnette de laitier, en 1974. Il est cependant resté marié à Anne-Aymone Sauvage de Brantes, avec qui il a eu plusieurs enfants, dont Louis Giscard d’Estaing, conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et ancien député.

En 2020, Valéry Giscard d’Estaing est visé par la plainte d'une journaliste allemande pour agression sexuelle. Ann-Kathrin Stracke, âgée de 37 ans, accusait l’ancien chef de l’Etat français de lui avoir touché les fesses avec insistance lors d’une séance photo après une interview fin 2018.

Homme de lettres, Valéry Giscard d’Estaing a été élu à l’Académie française, le 11 décembre 2003, au fauteuil de Léopold Sédar Senghor. L’ancien président était aussi un homme de média, écrivant des chroniques dans Paris Match dans les années 2000.