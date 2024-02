L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. J’accepte Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n’hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton« J’accepte pour aujourd’hui » dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies

Bienvenue dans « Tout Sexplique », le podcast sexualité et société hebdomadaire de 20 Minutes. Si vous avez des questions sur la sexualité, la santé, envoyez-nous une question à audio@20minutes.fr, nous transmettons vos interrogations à des professionnels de santé et des experts pour qu’ils y répondent en podcast.

Dans notre épisode du jour, nous allons évoquer les douleurs pelviennes, dans le bas-ventre. Selon le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, 20 % des femmes disent avoir mal au bas-ventre, soit lors des règles, soit lors des rapports sexuels.

Des douleurs au bas-ventre chroniques

Des douleurs chroniques, qui empêchent, entravent, limitent, et auxquelles la société s’intéresse depuis peu. Ce jeudi, une proposition de loi généralisant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses a été retoquée au Sénat.

Dans « Tout Sexplique », nous nous intéressons plus particulièrement aux douleurs liées à la vulve, la face extérieure du sexe féminin. Il parle ici de « vulvodynie ». Selon le Collège des gynécos et obstétriciens, il s’agit d’un « inconfort vulvaire, le plus souvent décrit comme des brûlures, apparaissant en l’absence d’affection vulvaire visible ou de désordre neurologique spécifique. Ce trouble n’est pas rare. Selon certaines études, 8 % des femmes en souffriraient, une fois sur deux cela commencerait avant 25 ans, et trois fois sur quatre avant 35 ans ».

« Une douleur qui m’a complètement paralysée »

Pour parler de ces douleurs, des traitements médicaux et des questionnements qui ont traversé sa vie, notre invitée est Lisa Dayan, scénographe, cofondatrice de l’association « Safe Place », des espaces de rencontres autour d’enjeux féministes et LGBTQIA + et antiracistes. Elle vient de publier un livre enquête et témoignage Couper la douleur, Vulvodynie, vaginisme, douleurs pelviennes : guérir est possible, aux éditions Marabout.

Dans cet entretien, Lisa Dayan revient sur l’apparition soudaine de ces douleurs, alors que tout allait bien auparavant. « Cela faisait presque deux ans qu’on était ensemble [avec son petit ami N.D.L.R.]. On avait des rapports sexuels tout à fait normaux, raconte la jeune femme dans cet entretien. Et là, il y a une douleur qui m’envahit, que je ne connaissais pas, que je n’avais jamais ressenti avant, qui m’a complètement paralysée. Cela a été le début de dix années de douleur »

Des traitements invasifs et inefficaces

Si un diagnostic est rapidement posé par un gynécologue, aucun traitement ne résout le trouble. « J’avais un mot médical, mais je n’avais absolument pas d’informations d’où ça venait, comment le soigner ». La jeune femme se souvient : « J’ai eu des crèmes à mettre, quelques séances de kiné. S’en sont suivies des injections de botox pour décontracter les muscles, ce qui n’a pas forcément servi, parce que derrière, je n’ai pas eu le bon accompagnement ».

Devant le manque de résultats, Lisa Dayan sera opérée d’une vestibulectomie, qui consiste à enlever la partie du vestibule vulvaire qui est douloureuse. Sauf que l’opération gynécologique n’a pas les effets espérés. « C’est revenu en pire, témoigne Lisa Dayan. J’ai commencé à avoir mal toute la journée, tout le temps, sans rapport, sans rien, juste les jambes croisées, trop longtemps debout, mal à l’aise d’une situation où la douleur était là, tout le temps, tout le temps ».

Une prise en charge « à 360 degrés »

Que s’est-il passé pour que les douleurs cessent ? Et pourquoi les femmes sont-elles programmées pour supporter les douleurs gynécologiques ? « Je crois que pendant longtemps, répond Lisa Dayan, j’avais cette idée que la douleur voulait dire qu’on vivait réellement quelque chose, que c’était une manière de montrer qu’on était vivant, bizarrement. » Avant d’ajouter : « J’aimais bien ce côté un peu guerrière… ce qui ne m’a pas rendu service ». Car aujourd’hui, rappelle-t-elle, « avoir mal n’est pas normal ».

En cas de douleurs au bas-ventre, Lisa Dayan rappelle l’importance de consulter un personnel de santé, comme un, une gynécologue, psychologue, sexothérapeute, kinésithérapeute spécialisé, mais aussi consulter des sites pour s’informer. Et délivre un dernier conseil : « Il faut écouter ses limites. Il faut savoir se respecter, et respecter ce que son corps essaie de nous dire. En tout cas, essayez de l’écouter un maximum ! ». Pour écouter Lisa Dayan, c’est dans le lecteur audio ci-dessus, et sur votre appli d’écoute préférée. Bonne écoute de ce podcast !