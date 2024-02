L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. J’accepte Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n’hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton« J’accepte pour aujourd’hui » dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies

À l’occasion de la Saint-Valentin, 20 Minutes se consacre au plaisir sous toutes ses formes. Oui, on parle de sexualité, mais aussi de plaisirs gustatif, olfactif ou sportif. Dans notre podcast « Minute Papillon ! », nous vous proposons une série « 20 Minutes de plaisir », soit un podcast par jour, jusqu’au 14 février, pour découvrir des plaisirs liés au pouvoir érotique de la voix, aux effets des drogues, aux fromages fleuris ou aux petites verges…

Pour ce cinquième épisode de notre série, intéressons-nous aux pratiques érotiques regroupées sous l’acronyme « BDSM » : « Bondage, Discipline, Domination, Soumission, Sadomasochisme ». Ces pratiques sont très larges, comme apprécier d’être attaché, giflé ou fessé, mais aussi être ému par des chevilles fines, des petites culottes ou des longues tresses… Longtemps pathologisées, stigmatisées, ces pratiques impliquent une forme d’échanges contractuels de pouvoir, consistant à administrer et ou à recevoir de la douleur, ou encore à adopter des rôles de dominants et de soumis.

Des pratiques très diverses

Cet univers où le noir, le latex et le cuir règnent, attire, même s’il reste minoritaire. Un Français sur dix a des fantasmes sadomasochistes (SM), selon une enquête Ipsos pour Psychologie Magazine en 2014. Un tiers des femmes apprécierait d’être dominée pendant le sexe, quand une sur quatre aimerait dominer l’autre. Et presque une femme sur deux affirme, dans ce sondage, autant apprécier être attachée pendant l’amour, qu’attacher son partenaire.

Les fétichistes ont leur journée internationale, le troisième vendredi de janvier, et, à Paris, une « Nuit Dèmonia », regroupe depuis 1993 des communautés fétichistes française et internationales et « BDSM ».

L’importance du consentement des participants

Pour cet épisode sur les plaisirs du « BDSM », nous vous reproposons notre entretien avec Flozif, professeure de shibari. Il s’agit d’une pratique érotique d’origine japonaise qui consiste à attacher son partenaire avec des cordes. Flozif est aussi pratiquante de « BDSM ». Dans ce podcast, Flozif explique les différentes pratiques du « BDSM », et insiste sur l’importance du consentement des partenaires. Elle prodigue aussi des conseils pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ces « jeux », vocable utilisé dans la communauté pour désigner ces pratiques, qui ne sont pas forcément sexuelles.

« Le "BDSM", c’est quelque chose où l’on a besoin d’une initiation, souligne Flozif dans cet entretien. Je ne pense pas que l’on puisse s’improviser dans des pratiques corporelles qui peuvent impliquer des choses à risques. Par contre, que le désir soit là un matin en se réveillant, et qu’on se dise : "Chouette, on veut pratiquer !", on va se renseigner, aller voir ce qui est possible, ça, c’est tout à fait possible. »

Quelles sont les règles et les limites pour assurer sa sécurité et celle de son ou ses partenaires ? Quand et comment intervenir dans une pratique « BDSM » ? Quels sont les « mots de sécurité », qui peuvent être un geste, si l’on a la bouche entravée ? Eléments de réponse dans ce podcast.

Retrouvez dès mercredi notre sixième épisode de notre série podcast « 20 Minutes de plaisir ». Au programme : Quels sont les plaisirs du baiser ? Bonne écoute !