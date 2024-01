La France serait à la traîne à cause d’un manque de financements ? Parce qu’elle manquerait de bonnes histoires ? Ou à cause des studios d’effets spéciaux ? C’est à toutes ces questions, et bien d’autres encore, que répond la journaliste ciné Caroline Vié. Pour frissonner, rendez-vous dans le lecteur audio ci-dessus. Bonne écoute !

Serait-ce un problème de culture cinématographique ? « Pour l’horreur, c’est un problème de culture. Pendant longtemps, le cinéma d’horreur était considéré comme un cinéma de série B , voire Z. Donc il y avait peu de public, rappelle Caroline Vié. Pour le cinéma américain, cela a changé avec des films comme le Dracula de Coppola qui a fait du cinéma d’horreur un cinéma de qualité et grand public. Et cela a mis du temps à se répercuter en France… »

Alors, encore une fois, pourquoi n’y a-t-il pas de succès tricolores à la Dracula de Coppola, Ring de Hideo Nakata, aux sagas au long cours Star Trek ou Le Seigneur des Anneaux ? Serait-ce par snobisme intellectuel, à cause du manque de financements, ou à cause de difficultés techniques ?

Pourquoi ce délaissement, alors que les littératures de l’imaginaire vivent leur meilleure vie, avec un Goncourt 2020 au (roman) fantastique L’Anomalie d’Hervé Le Tellier ? Et que, du côté des jeux vidéo, la France est reconnue dans le monde entier pour le savoir-faire de ses studios et la qualité des productions ?

Un festival, une rencontre avec le public, pour découvrir des films des genres fantastique , horreur et « fantasy ». Mais pourquoi la France, où le cinéma de science-fiction a été inventé, avec Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès en 1902, délivre-t-elle si peu de films, et attire-t-elle si peu de spectateurs ?

Prenez place, la grand-messe du fantastique et de l’horreur ouvre ses portes dans les Vosges. Cannibales, fées et zombies sont attendus à la 31e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer , jusqu’au 28 janvier.

« Minute Papillon ! », c’est quoi ?

« Minute Papillon ! » est un podcast original de la rédaction de 20 Minutes, disponible sur votre plateforme et application d’écoute préférée, et sur la plateforme de podcast de 20minutes.fr. On y parle actus, avec des reportages et des interviews, mais aussi des coulisses de notre média.

Si cet épisode de podcast vous a plu, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Pour une idée, un commentaire, une critique, écrivez-nous à l’adresse : audio@20minutes.fr