Ancien étudiant en médecine devenu père au foyer, Samuel Clot s’exprime sur les réseaux sociaux pour évoquer sa vie quotidienne et les questions de parentalité positive. Créateur de contenu suivi par plus de 170.000 comptes sur Instagram, le jeune homme est aujourd’hui l’auteur de Père au foyer, Comment la parentalité positive a changé ma vie ? chez Hachette Pratique.

Marié et père d’un enfant, Samuel Clot a décidé d’être stérilisé définitivement, grâce à une vasectomie. Cette opération, réalisée par un médecin, consiste bloquer le transport des spermatozoïdes jusqu’au canal éjaculateur. Suivant la technique du chirurgien, les canaux déférents sont coupés ou bloqués afin d’éviter le passage des spermatozoïdes dans le liquide séminal. L’opération dure une dizaine de minutes, sous anesthésie, et peut être réalisée sans bistouri. Elle est irréversible.

Pas besoin d’être en couple ou d’avoir eu des enfants

Légale en France depuis 2001, la vasectomie concerne les hommes qui n’ont plus, ou pas, le désir de procréer. Pour en bénéficier, il n’y a pas besoin d’être en couple ou d’avoir eu des enfants. Cette opération reste assez rare dans notre pays, au contraire de pays anglo-saxons ou au Québec (un homme sur trois de plus de 50 ans y a recours).

Selon les chiffres de l’Assurance maladie en 2022, le nombre de vasectomies remboursées en France est passé de 1.908 en 2010, à 23.306 en 2021, soit une multiplication par douze en dix ans. Dans le même temps, le nombre de ligatures des trompes, qui est une intervention chirurgicale de contraception définitive concernant les personnes de sexe féminin, a chuté de 31.473 en 2010 à 21.490 en 2021.

Questions sur la virilité et les conséquences de la stérilisation

Dans cet épisode de « Tout Sexplique », le podcast hebdo de 20 Minutes concernant la sexualité et la société, notre invité est Samuel Clot. Le jeune homme évoque notamment son opération, et les raisons qui l’ont mené à être stérilisé.

Samuel Clot évoque aussi les tabous concernant la virilité, et des idées reçues autour des conséquences potentielles qu’aurait l’opération sur l’érection ou le plaisir. « Est-ce que l’érection est modifiée ? Est-ce que la libido est modifiée ? Est-ce que les hormones masculines sont impactées ? Non, non et non ». Samuel Clot évoque ensuite l’opération, la douleur pendant « trois à quatre jours », « contrôlée », mais qui peut faire peur.

Retrouvez le livret d’information de la stérilisation à visée contraceptive édité par le ministère de la Santé, dans lequel les conditions et les démarches sont détaillées. Quant à Samuel Clot, retrouvez toutes ses explications dans le lecteur audio ci-dessus.

