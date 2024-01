A l’occasion des opérations « Janvier sobre » et « Dry January », qui visent à restreindre, voire arrêter l’alcool en janvier, on s’interroge sur les représentations sur l’alcool et le genre. Pourquoi associe-t-on encore le whiskey aux hommes, et le cocktail Cosmopolitan, popularisé par la série Sex in the City, aux femmes ?

Non, « Minute Papillon ! », le podcast de la rédaction de 20 Minutes, ne vise pas promouvoir la consommation d’alcool. Cet épisode a pour but d’explorer les représentations de l’alcool dans notre société, et les oppositions, construites, des genres féminin et masculin vis-à-vis de ces breuvages.

Des représentations et des oppositions femme-homme

Pour cette discussion, à écouter dans le lecteur audio ci-dessus et sur votre plateforme d’écoute préférée, notre invité est le sociologue Ludovic Gaussot, enseignant-chercheur à l’université de Poitiers, spécialisé dans le genre et les rapports sociaux de sexe, mais aussi sur l’alcool, l’alcoolisation et l’alcoolisme.

Ludovic Gaussot revient tout d’abord dans cet entretien sur la construction d’une représentation de la masculinité, au XIXe siècle, associée au fait de boire. « Un certain nombre de travaux ont montré qu’il y a une association très forte entre […] le fait de boire, et plus encore le fait de s’enivrer, et le genre, en particulier la masculinité », rappelle le sociologue. « A partir du XIXe siècle, […] l’alcool, le vin et les alcools forts vont avoir une place très importante dans la consolidation des masculinités, et dans leur opposition au féminin ».

Des goûts différents

Que les goûts amers et tourbés soient associés au masculin, et les goûts sucrés au féminin, que cela dit-il de notre société ? « Entre l’amertume et le sucré, entre les alcools doux et les alcools forts, la dimension du genre est très présente, relève le sociologue. Ces oppositions revoient aussi à ce que les anthropologues comme Françoise Héritier ont étudié, au niveau des oppositions symboliques, qui renvoient aux oppositions de genre ».

Ludovic Gaussot cite ensuite les travaux du sociologue Pierre Bourdieu dans La Distinction. Critique sociale du jugement (1979) pour qui « des oppositions entre les classes sociales sont redoublées par des oppositions de type genré. Il y a des goûts et des valeurs considérées comme masculines, qui vont renvoyer à la force, à l’amertume. Alors que du côté du féminin, on va avoir des associations du côté du sucré, de la douceur, de la volupté, du velours ».

« Une libéralisation qui reste mineure »

Alors que la société a évolué, s’est libéralisée, les représentations sur les buveuses ont-elles changé ? Le sociologue souligne que si celles-ci ont évolué, « le genre n’a pas disparu » tant dans les modes de consommation que l’éducation des filles et garçons vis-à-vis de l’alcool. Le sociologue rappelle aussi « le traitement très dissymétrique » entre les femmes et les hommes qui boivent au XXe siècle, les buveuses étant pointées du doigt, voire stigmatisées. Ces représentations genrées évoluant, accompagnées par des stratégies marketing des entreprises vendant de l’alcool, « cette libéralisation reste cependant mineure » du côté des femmes buveuses au XXIe siècle.

Ecoutez toutes les explications du sociologue Ludovic Gaussot dans ce podcast. Un rappel avant de reprendre vos activités. Ne forcez personne, vous y compris, à consommer de l’alcool. Et si vous le faites, pensez à le faire avec modération.