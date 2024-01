Les femmes de plus de 50 ans font l’amour. Une réalité d’une simplicité confondante, qui, pourtant, ne va pas de soi, tant « l’invisibilisation » de celles qui n’ont plus physiologiquement de capacité procréatrice, est forte. Et pourtant. Représentant 14 millions de personnes dans notre pays, les femmes de plus de 50 ans vivent, aiment, et coïtent. Une pratique du sexe qui représente l'« ultime tabou », selon Marie Charrel, autrice de Qui a peur des vieilles ? (Livre de Poche).

L’essayiste et journaliste au Monde revient dans cet ouvrage sur la mise à l’écart de la société de celles qui ont passé la cinquantaine, que ce soit au cinéma, dans les médias ou sur les podiums. Et la gêne, voire le dégoût, qu’inspire la sexualité des femmes ménopausées, qui n’ont plus de règles pour les plus jeunes.

Sexisme et âgisme

Marie Charrel est l’invitée de « Tout Sexplique », le podcast hebdomadaire de la rédaction de 20 Minutes qui s’intéresse à la sexualité et la société. L’autrice évoque dans cet entretien le corps des femmes vieillissantes, dévalorisé, « oublié », mais aussi la « liberté effrayante » de celles qui sont moins scrutées par la société.

Pourquoi la femme vieillissante, qui a du désir, suscite la gêne ? L’autrice prend, dans son essai, l’exemple d’une scène du film Shining, de Stanley Kubrick (1980). Le personnage principal Jack Torrance, incarné à l’écran par Jack Nicholson, découvre une jeune femme nue dans une salle de bains. Séduit, il s’approche puis l’embrasse, mais découvre que la sylphide s’est transformée en vieille femme à moitié pourrie. Jack Torrance la repousse, tandis que le monstre le poursuit avec un rire sardonique. Horreur ! Marie Charrel interroge : « Pourquoi fallait-il que cette vieille femme inspire autant d’effroi ? »

L'acteur Jack Nicholson, incarnant le personnage Jack Torrance, dans le film « Shining » de Stanley Kubrick - NANA PRODUCTIONS/SIPA

Le personnage de la vieille femme monstrueuse, folle, voire psychopathe est d’ailleurs, rappelle Slate, un cliché dans les films d’horreur, qui a droit à son sous-genre : la « hagsploitation » (« hag » signifiant en anglais « vieille peau » ou « vieille sorcière »).

Écoutez Marie Charrel à propos de l’invisibilisation des femmes de plus de 50 ans, et évoquer « l’ultime tabou » que représente leur sexualité. Bonne écoute.

