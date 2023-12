Obtenir et transmettre des informations vérifiées sur le conflit au Moyen-Orient, entre le Hamas et Israël, est très compliqué. L’énormité des massacres commis par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 n’est toujours pas intégralement documenté. Et depuis le début de l’opération militaire à Gaza, l’Etat israélien interdit les journalistes dans ce territoire palestinien, sauf quelques équipes escortées par l’armée. A Gaza, 56 journalistes ont été tués, selon un bilan du 14 décembre 2023 établi par l’association Reporters sans frontières.

Dans cette situation de guerre, nombre sont ceux qui, parfois à des milliers de kilomètres, s’inventent informateur du conflit, relaient sur les réseaux sociaux des vidéos non sourcées, reprennent une information partielle de cette guerre pour créer, ou recréer, d’apparentes « informations ». Des messages, diffusés sans déontologie ni vérification auprès de sources, qui, souvent, entremêlent le vrai et le faux, et servent des desseins idéologiques.

Jackson Hinkle compte 2,2 millions d’abonnés sur X

Parmi eux, Jackson Hinkle, Américain de 24 ans. Le jeune homme représente l’un des principaux pourvoyeurs de fausses informations dans le conflit au Moyen-Orient. Populaire sur les réseaux sociaux X, YouTube, Instagram, Rumble, dans les médias prorusses RT et Sputnik, celui qui militait contre les bouteilles en plastique dans son lycée s’est lancé dans le relais d’information sur la guerre entre le Hamas et Israël.

Mathilde Cousin, journaliste au service de vérification de faits à 20 Minutes, la rubrique « Fake Off », s’est intéressée au jeune influenceur aux accointances russes. Elle raconte dans le podcast « Minute Papillon ! » qui est cet homme aux 2,2 millions d’abonnés sur X, ses influences, et ses mensonges.

Les mensonges sont plus « viraux » que les démentis

Dans cet épisode, elle revient notamment sur l’un des messages publié par le compte de Jackson Hinkle sur X à propos des victimes des attaques du 7 octobre en Israël, qui ont fait près de 1.200 victimes. Affirmant se baser sur des chiffres délivrés par le quotidien israélien Haaretz, l’auteur minimise le nombre de morts des massacres, et affirme que la moitié d’entre eux étaient des soldats. Un message démenti dans la foulée par le média israélien, mais celui-ci n’aura pas le même écho sur les réseaux sociaux, les mensonges étant plus « viraux ».

Comme le rappelle la journaliste Mathilde Cousin, le tweet de Jackson Hinkle a été vu 5,2 millions de fois, contre 1,1 million de fois pour celui du journal israélien. Dans cet épisode de « Minute Papillon ! », remontez la piste de Jackson Hinkle avec Mathilde Cousin. Bonne écoute.