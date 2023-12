Qu’est-ce que le phimosis ? C’est un rétrécissement de l’extrémité de la peau mobile qui entoure le gland du pénis. Celui-ci empêche de découvrir complètement et facilement le gland de la verge. Le phimosis est un phénomène normal chez les bébés et les enfants. Mais s’il persiste ou s’il apparaît à l’âge adulte, il peut provoquer des complications. Pour quelles raisons ? Et comment le soigner ?

Ecoutez dans notre podcast hebdomadaire « Tout Sexplique » les réponses de Charline Vermont, praticienne en sexothérapie, créatrice et l’animatrice du compte Instagram « Orgasme_et_moi ». Elle est l’autrice du guide Corps, amour, sexualité : y’a pas d’âge pour se poser des questions !, illustré par Juliette Mercier, et publié aux éditions Albin Michel.

Dans cet épisode, Charline Vermont revient sur la définition du phimosis, qui peut aussi intervenir sur le clitoris, avant de rappeler que c’est un « sujet extrêmement banal », qui concerne « 10 % à 20 % » de la population. Elle conseille par ailleurs toutes les personnes adultes concernées d’aller voir un professionnel de santé pour le traiter. Des médicaments, comme des crèmes, peuvent être conseillés. Et dans certains cas, une petite chirurgie peut être réalisée en ambulatoire. « Apaisez-vous, conseille Charline Vermont, il y a vraiment une solution rapide ! ».

Avec qui prendre un rendez-vous médical pour traiter un phimosis ? La praticienne en sexothérapie revient dans ce podcast sur les compétences des urologues, andrologues, et gynécologues. Bonne écoute de cet épisode !