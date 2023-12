Le soutien-gorge, un accessoire bientôt périmé ? Dans notre rendez-vous hebdomadaire « Tout Sexplique », on évoque la poitrine féminine, les soutiens-gorge, les injonctions contradictoires qui pèsent sur le corps des femmes, et la liberté individuelle. Commentés, sexualisés, trop petits ou trop gros, trop dévoilés ou trop couverts, aux tétons trop visibles, les seins féminins sont source d’interminables critiques dans la société.

Parmi elles, l’allaitement en public des bébés, qui, rappelons-le, est autorisé, et ne constitue pas une exhibition sexuelle. Mais aussi toutes les personnes qui ne portent pas de soutien-gorge, laissant leur poitrine libre de tout mouvement. Et leurs tétons potentiellement visibles…

Selon un sondage Ifop de juin 2020, 18 % des femmes de moins de 25 ans affirment ne jamais, ou presque jamais, porter de soutien-gorge, contre 4 % avant la crise du Covid-19. Un phénomène qui touche surtout les plus jeunes : 7 % des femmes de 18 ans et plus, ont indiqué ne jamais ou presque jamais porter jamais de soutien-gorge, contre 3 % avant les confinements.

Des appels récurrents sur les réseaux sociaux

Pour évoquer la poitrine féminine et le soutien-gorge, l’invitée de ce podcast est Gala Avanzi, rédactrice, animatrice des comptes Instagram@gala.avz et@sorcieretamere, autrice de No Bra, ce que la poitrine dit de moi, édité chez Flammarion. Cet ouvrage évoque le contrôle et la sexualisation du corps des femmes, et lance un appel à se libérer du soutien-gorge. Gala Avanzi raconte avoir abandonné cet accessoire il y a plusieurs années, et qu’elle s’en porte très bien. Ce livre fait écho à plusieurs autres sur les seins des femmes, dont Seins, en quête d’une libération (éditions Anamosa) de la philosophe Camille Froidevaux-Metterie, que 20 Minutes a reçu.

Sur les réseaux sociaux, des appels à abandonner cet accessoire se sont multipliés depuis la crise sanitaire, avec les mots-dièses #FreeTheNipple, #NoBra, #JeKiffeMonDecollete… Cet entretien avec Gala Avanzi est à écouter ci-dessus et sur toutes les plateformes d’écoute en ligne.