« Minute Papillon ! », c’est quoi ?

« Minute Papillon ! » est un podcast original de la rédaction de 20 Minutes, disponible sur votre plateforme et application d’écoute préférée, et sur la plateforme de podcast de 20minutes.fr. On y parle d’actus, avec des reportages et des interviews, mais aussi des coulisses de notre média, avec des entretiens avec les journalistes de la rédaction.

