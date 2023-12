Une personne sur cinq, en France, a souffert ou va souffrir d’une dépression au cours de sa vie, selon les chiffres de l’Inserm, l’institut national de la santé. Ses symptômes courants sont, entre autres, la tristesse pathologique ou la perte de plaisir. Cette maladie, qui, rappelons-le, n’est pas voulue, a de multiples retentissements sur sa santé, sur son entourage, et aussi sur sa vie intime et sexuelle. On va en parler dans cet épisode de « Minute Papillon ! » avec Laurence Dispaux, psychologue, sexologue en Suisse. Elle est l’autrice de Amour, sexe et dépression, Comment préserver le désir pendant un épisode dépressif aux éditions La Musardine.

Comment reconnaître la dépression et quelles sont ses principales manifestations ? Quel impact de la dépression sur la vie intime ? Quelles sont les conséquences de l’usage de médicaments antidépresseurs sur la sexualité ? Quels outils et ressources pour renouer avec la sexualité partagée, si c’est un choix de la personne ? Ce sont des questions de ce podcast.

Des traitements pour soigner la dépression

Un rappel avant de vous souhaiter une bonne écoute de cet épisode. Pour soigner le trouble dépressif caractérisé, il y a des traitements efficaces, comme la psychothérapie, ou encore la prise d’antidépresseurs. Ils sont efficaces pour sept personnes sur dix.

Si vous vivez un tel épisode, surtout ne restez pas isolé, parlez, faites appel à un professionnel de santé. Vous trouverez notamment des écoutants sur le Fil Santé Jeunes au 0800 235 236 (appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe) et sur leur site internet.