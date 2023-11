En France, qu’elles soient riches ou pauvres, les femmes utilisent plus ou moins les moyens de contraception. Et bien que des contraceptifs soient remboursés dans notre pays, cela ne garantit pas que les femmes à faibles revenus obtiennent l’accès à la contraception.

Evoquer la contraception, c’est mettre le doigt sur un élément fondamental des droits sexuels et reproductifs. Et, rappelons-le, la contraception permet aux femmes de faire des choix éclairés concernant une éventuelle grossesse.

Etude portant sur 15 millions de femmes

Dans « Tout Sexplique », le podcast hebdomadaire de la rédaction de 20 Minutes, on reçoit Juliette Congy, chercheuse à l’Institut national d’études démographiques (Ined). Docteure en santé publique et épidémiologie, elle a coécrit une étude qui porte sur près de 15 millions de femmes de 15 à 49 ans, en France. Cette étude, réalisée à partir des données de l’Assurance maladie en 2019, s’intéresse aux moyens de contraception de ces femmes.

Selon cette étude, un peu plus d’un tiers des femmes à faibles revenus (36 %) utilisent un contraceptif remboursé, contre près de la moitié des femmes à revenu plus élevé (46 %). Les jeunes femmes pauvres ont moins recours à la pilule que les plus aisées (23 % contre 38 %), et davantage aux implants que celles ayant des revenus plus élevés (8 % contre 4 %). Enfin, entre 45 et 49 ans, les femmes à faibles revenus utilisent moins fréquemment un dispositif intra-utérin hormonal (6 % contre 14 %).

La contraception n’est pas qu’une affaire de remboursement

Dans ce podcast, Juliette Congy revient sur ces données, avant de questionner. Plusieurs barrières non financières pourraient expliquer les différences d’utilisation des contraceptifs entre les femmes. La chercheuse évoque notamment les difficultés d’accès aux professionnels de santé qui prescrivent les contraceptifs, comme la difficulté à obtenir un rendez-vous, ou à maintenir administrativement la couverture maladie.

Autre hypothèse : les femmes à faible revenu et les jeunes sont ciblées dans les programmes de santé publique, en raison d’un risque plus élevé de grossesses non désirées. Par conséquent, les professionnels de la santé pourraient encourager l’utilisation de contraceptifs tels que l’implant.

Quel accès aux médecins ?

Juliette Congy ajoute que l’accès au gynécologue pourrait également être compliqué pour les femmes à faible revenu, et expliquer la faible utilisation des dispositifs intra-utérins (DIU) hormonaux.

Pour écouter toutes les explications et hypothèses soulevées par cette vaste étude sur la contraception en France, c’est dans le lecteur audio ci-dessus. Bonne écoute !