Les journées raccourcissent, la pluie s’annonce, la grisaille s’installe… vite, un plat croustillant réconfortant, de bonnes frites ! Mais à qui revient la paternité de la recette des frites ? CEn effet, vous retrouvez ces bâtonnets de pommes frites cuits dans une graisse animale ou une huile végétale tant dans le steak frites national, le fish and chips britannique, que les moules frites belges.

Frite belge qui, rappelons-le, a droit aux honneurs d’une journée mondiale, le 1er août, mais aussi son musée dédié, le musée de la frite, à Bruges. Bref, pour les Belges, la frite est belge. Sauf que… peut-être pas. Et c’est là qu’intervient madame Merigot, que le libraire spécialisé en gastronomie et fin palais, Henri-Daniel Wibaut, met en lumière dans La frite de Madame Mérigot, et autres curiosités de la littérature gastronomique (Editions 41, 23,25 euros).

Rembobinons l’histoire dans notre podcast « Minute Papillon ! », avec Henri-Daniel Wibaut. La pomme de terre vient d’Amérique du Sud et est rapportée en Europe au XVIe siècle par les Espagnols. Le tubercule est cultivé en Flandres au début du XVIIe siècle, mais en France, on le délaisse… jusqu’à Antoine Parmentier. Grâce à ce pharmacien des armées et hygiéniste, qui offre à Louis XVI des fleurs de pommes de terre en 1786, la patate entre dans l’alimentation française du quotidien.

Recette écrite ou non, telle est la question

Mais qu’en est-il de la recette de la pomme de terre frite ? Selon les Belges, la frite aurait vu le jour au milieu du XVIIe siècle, dans les environs de Namur. Henri-Daniel Wibaut rapporte cependant que la recette de la pomme frite est détaillée dans La Cuisinière républicaine, livre de cuisine consacré exclusivement à la pomme de terre, écrit par madame Mérigot, et édité en 1795. Une recette qui devrait mettre tout le monde d’accord : la recette de la frite est française.

Mais cette querelle franco-belge serait-elle vaine ? Car, comme le relève Henri-Daniel Wibaut, la recette de beignets de pomme de terre figure déjà dans le livre Discourse Concerning the improvement of a potatoe, publié à Londres en 1733. Serait-ce les Britanniques les maîtres de la frite ?

L’énigme des origines de la frite s’épaissit, alors que les habitants de Nacimiento, dans le centre du Chili, revendiquent aussi la paternité de ce plat bon marché. Ils s’appuient sur le récit de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, soldat et écrivain du XVIIe siècle. Dans sa chronique de sa vie en captivité au Chili (1629), le militaire fait mention d’un plat de pommes de terre frites cuisiné par les Mapuches. Une mention qui tombe à pic pour le responsable de l’office de tourisme de Nacimiento, ravi de faire découvrir sa municipalité au monde entier, grâce aux frites.

Cité par le quotidien chilien La Tribuna, Javier Arredondo estime que le plat cité par Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán devait différer des bâtonnets de frites que l’on connaît aujourd’hui, les frites mapuches ressemblant plutôt « à des pommes de terre coupées horizontalement, cuites et trempées dans la farine puis frites dans la graisse ». Des arguments pour clore définitivement le débat ? Ecoutez « Minute Papillon ! » pour vous faire une idée !