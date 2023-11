Longtemps dépendante à l’alcool, au cannabis et aux médicaments, Sandra Pinel, infirmière et patiente experte en addictions, est l’invitée du podcast « Minute Papillon ! ». Sur les réseaux sociaux comme dans son travail dans un établissement médico-social d’accompagnement et de prévention en addictologie à Saint-Nazaire, Sandra Pinel accompagne aujourd’hui les personnes dépendantes à lutter contre leurs comportements autodestructeurs. Elle est par ailleurs bénévole de l’association France Patients Experts Addictions et coordinatrice de la modération du forum Addict’AIDE.

Dans son livre-témoignage Journal d’une poly addict libérée, Des conseils et des outils précieux pour vous libérer de vos addictions, publié aux éditions Eyrolles, Sandra Pinel raconte notamment sa prise de conscience alors que ses addictions menacent gravement sa santé. Si son sevrage de l’alcool est soudain, le malaise l’envahit rapidement. Sur les conseils d’un médecin, elle pousse la porte d’un groupe de parole.

Les groupes de parole sont-ils toujours bénéfiques ?

Dans cet épisode de « Minute Papillon ! », on parle, avec Sandra Pinel, de ces groupes de parole. Mais rappelons d’abord : qu’est-ce qu’un groupe de parole ? Cette pratique de psychothérapie prend la forme d’un espace d’échanges et d’écoute entre plusieurs personnes, autour d’un thème qui concerne les participants, leur statut, leur moment de vie ou leur profession. Il y a des multitudes de groupes de parole… Vous retrouverez sur 20 Minutes des reportages ou des interviews sur ces groupes qui peuvent réunir des personnes malades d’alcoolisme, des victimes de violences sexuelles ou d’attentats…

A qui s’adressent ces groupes de parole ? Qui peut, ou ne peut pas y entrer ? Ces réunions s’organisent-elles seulement en « présentiel », ou peut-on trouver ces groupes en ligne ? Que peuvent apporter ces groupes d’entraide ? Représentent-ils LA solution pour aller mieux ? Toutes les réponses avec Sandra Pinel dans cet épisode de notre podcast, à écouter gratuitement ci-dessus. Bonne écoute !