Pourquoi Octavie Delvaux, autrice et éditrice érotique, publie un Eloge des petites bites, sous-titré Pour en finir avec la dictature viriliste, aux éditions La Musardine ?

Si l’observatrice des sexualités remarque la libération de la parole féminine et la condamnation des abus misogynes, la question de la taille du pénis agite toujours une partie de la société, de la cour de récré aux courriels « enlarge your penis », en passant par les réseaux sociaux mondiaux.

En mêlant témoignages d’hommes plus ou moins membrés, de femmes qui les ont côtoyés, d’urologues et de psychanalystes, Octavie Delvaux affirme : plus l’appendice est petit, plus la recherche du plaisir partagé, de la relation à l’autre et de l’originalité seront au rendez-vous… Elle plaide par ailleurs pour que les sexualités partagées ne se résument pas à une relation phallo centrée, puisqu’on peut très bien vivre une sexualité sans pénétration.

« Redonner leurs lettres de noblesse aux petites bites »

Octavie Delvaux estime dans son ouvrage que « la vision du sexe est binaire. D’un côté une forme de vénération pour les gros phallus, lesquels offriraient le seul gage de virilité et d’une sexualité épanouie, et de l’autre les petites bites, taboues et pour cause : c’est un sujet de honte et de tracas (…) un boulet au pied ». Or, selon les femmes interrogées par l’autrice, « c’est un boulet au pied qu’il n’est pas justifié de traîner ! ». Voilà pourquoi l’autrice a décidé « de redonner leurs lettres de noblesse aux petites bites, de redorer leur blason, car autant que les grosses, elles ont voix au chapitre, et même beaucoup plus qu’on l’imagine ». Il

