L’alcool a-t-il un genre ? En réalisant un sondage empirique à la rédaction de 20 Minutes, les répondants associaient whisky et rhum purs au genre masculin, les produits alcoolisés sucrés, comme le cocktail Cosmopolitan popularisé par la série Sex in the City, au genre féminin… Non, notre podcast original « Minute Papillon ! » ne va pas promouvoir la consommation d’alcool dans ce nouvel épisode, mais plutôt s’interroger sur notre société, ses représentations des genres féminin et masculin, et la place des alcools.

Pour cette discussion, à écouter dans le lecteur audio ci-dessus, on a rencontré le sociologue Ludovic Gaussot, enseignant-chercheur à l’université de Poitiers, spécialisé dans le genre et les rapports sociaux de sexe, mais aussi sur l’alcool, l’alcoolisation et l’alcoolisme. Une conversation à bâtons rompus, improvisée, dans laquelle il précise que certaines choses peuvent être simplifiées ou généralistes afin de livrer un propos qui ait du sens. Cette précaution énoncée, c’est parti avec cette question : Est-ce que c’est une vue de l’esprit, ou est-ce qu’il y a une réalité entre l’association d’alcools et le genre ?

Evolution de la société et représentation des buveuses

Les goûts prononcés, amers, fumés dans les alcools sont plutôt associés au genre masculin, et les goûts sucrés au genre féminin. Que révèlent ces goûts dans notre société, et des rapports homme femme dans celle-ci ? Est-ce que les femmes boivent depuis peu de la bière, ou est-ce plutôt une représentation des buveuses de blondes qui a évolué ? Et d’ailleurs, comment expliquer les évolutions récentes à propos de la consommation d’alcool par les femmes ? Serait-ce le résultat de stratégies marketing des entreprises vendant de l’alcool, ou plus largement une libéralisation de la société ? A toutes ces questions, des réponses du sociologue Ludovic Gaussot, qui invoque notamment les sociologues Françoise Héritier et Pierre Bourdieu. Bonne écoute !

Un rappel avant de reprendre vos activités. Ne forcez personne, vous y compris, à consommer de l’alcool. Et si vous le faites, pensez à le faire avec modération.