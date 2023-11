La présidentielle américaine est l’élection la plus suivie dans le monde, au vu de ses répercussions dans le monde. Qui sera le nouveau président, ou présidente, des Etats-Unis ? Réponse dans un an, le 5 novembre 2024, au scrutin indirect. Les forces en présence : une quinzaine de candidats, dont deux favoris. Joe Biden, le locataire démocrate du Bureau ovale, 81 ans, est déterminé à concourir à un second mandat, malgré une popularité en berne et des interrogations sur sa santé. Favori de la course à l’investiture républicaine, l’ancien président Donald Trump, 77 ans, fait face à plusieurs procès.

Biden-Trump, l’inévitable match retour ? Trump peut-il être empêché d’être candidat par une condamnation judiciaire ? Un troisième candidat se distingue-t-il aujourd’hui dans ce long marathon électoral ? Que pense la société américaine, polarisée, de cette élection ? Les guerres en Ukraine, ou entre le Hamas et Israël peuvent-elles peser sur cette élection ? Éléments de réponses dans notre podcast original « Minute Papillon ! », avec Philippe Berry, journaliste de 20 Minutes aux Etats-Unis depuis une quinzaine d’années.

Dans ce podcast, Philippe Berry revient sur les deux grandes figures de cette élection, un déjà-vu de 2020, mais aussi sur un troisième concurrent atypique, Rob Kennedy Junior. Il évoque aussi le calendrier judiciaire de Donald Trump, qui va rythmer la longue course à la primaire républicaine. Enfin, le journaliste examine le climat de la lassitude des électeurs envers les politiques. En effet, 65 % d’Américains sondés affirment être souvent ou toujours épuisés en pensant à la vie politique, selon une récente enquête d’opinion de l’institut Pew Research. Cette fatigue démocratique et la violence politique peuvent-elles influer sur cette élection ? Réponse dans notre podcast « Minute Papillon ! ». Bonne écoute !