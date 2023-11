Quel goût aura le bordeaux en 2050 ?

Dernier épisode de notre série de podcasts « Pépins du bordeaux », qui s’intéresse au plus grand vignoble de France. Dans les épisodes précédents, nous avons entendu des acteurs du vin de Bordeaux parler de leur avenir dans le circuit de la production et de la commercialisation. Et qu’en sera-t-il des vins rouges, aujourd’hui en berne ? Bordeaux devra-t-il diversifier ses couleurs, investir le rosé et le blanc ?

Pour ce quatrième épisode, intéressons-nous au goût du vin de ce terroir. Avec les crises – dérèglement climatique, surproduction et désintérêt des Français – qu’est-ce qu’on goûtera quand on achètera une bouteille de bordeaux dans quelques années ? On a interrogé Gilles de Revel, œnologue et professeur à l’Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV), à l’université de Bordeaux. Et la question que tout le monde se pose : devra-t-on mettre nos vins rouges au réfrigérateur ? La réponse, à écouter dans cet épisode audio.