De son côté, Pierre-Henry Cosyns, qui préside les Vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine , estime que le marché de faible gamme tire les prix vers le bas. Ce marché ne permet plus aux vignerons de vivre de la vigne, estime le vigneron. Le marché de moyenne gamme apparaît délaissé et il estime que la filière gagnerait à s’en emparer.

Du côté du négoce, on parle d’une crise passagère et on compte sur la stabilisation de marchés émergents, comme la Corée. Philippe Castéja, qui dirige la maison Borie Manoux , se dit optimiste, fustigeant « les pleurnicheurs ».

Dans ce troisième épisode de notre podcast « Pépins du bordeaux » consacré au plus grand vignoble de France, on s’intéresse aux difficultés de commercialisation d’une partie des vins de bordeaux.

