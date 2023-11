Le bio pour sauver le bordeaux ?

Après nous être demandé si le bordeaux est en lendemain de cuite ?, voici notre deuxième épisode du podcast « Les Pépins du bordeaux ». Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de deux viticulteurs qui pensent l’agriculture de demain. Pour mieux valoriser ses vins et s’adapter au dérèglement climatique, une partie des vignerons fait le choix de l’agriculture biologique. A Teuillac, dans les côtes de Bourg, Pierre-Henri Cosyns préside l’association des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine. Sur son exploitation, il défend le modèle biologique comme une issue à la crise de valorisation des rouges.

Certains vont même plus loin, comme Jean-Baptiste et Théophile, un père et son fils, qui développent à Château Anthonic, un vignoble en agroforesterie. Une forme d’agriculture qui puise son inspiration dans le fonctionnement des forêts pour retrouver dans leurs rangs de la biodiversité et de la résilience face aux chocs climatiques. Bonne écoute de notre reportage !