Le bordeaux en lendemain de cuite ?

A la fin de l’année 2022, une partie de ces « vracqueux » a envahi les rues chics du centre-ville de Bordeaux pour dire sa détresse de ne pas vivre dignement de son travail. Avec des prix de vente en dessous du prix de revient, ils disent ne plus pouvoir s’en sortir. Le collectif Viti33 a milité pour l’arrachage d’une partie du vignoble, en remède à la crise de surproduction. Cette situation invite toute la filière à se remettre en cause. Bonne écoute !

Pendant deux jours, 20 Minutes est parti en reportage, à la rencontre de viticulteurs et d’acteurs de la filière. Sommés d’adapter son vignoble au dérèglement climatique et aux nouveaux goûts des consommateurs, comment les bordeaux vont-ils produire demain ? A quel prix et selon quelle stratégie commerciale ? Est-ce que ces changements de méthodes auront des conséquences sur le goût du vin de Bordeaux ?

Quel va être le sort du vignoble bordelais, le plus étendu de France ? Celui dont le nom est à lui seul une marque à l’international, se serait-il reposé sur ses lauriers ? Assailli par des crises géopolitiques, sanitaires et une baisse mondiale de la consommation de vin rouge , le vignoble bordelais se trouve aujourd’hui à arracher une partie de ses vignes, pour tenter de sortir de la surproduction.

« Minute Papillon ! », c’est quoi ?

« Minute Papillon ! » est le podcast de 20 Minutes, disponible sur toutes les plateformes et applications d’écoute et sur la plateforme de podcast de 20minutes.fr. On y parle d’actus, avec des reportages et des entretiens, mais aussi des coulisses de notre média.

Si cet épisode de podcast vous a plu, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast sur votre plateforme ou appli d’écoute préférée. Pour une idée, un commentaire, une critique, écrivez-nous à l’adresse : audio@20minutes.fr