Ils ont dû se familiariser avec tout un jargon. « Steam », « skins », « box », et tout le vocabulaire du jeu en ligne Counter-Strike (CS), n’a désormais plus de secrets pour Adrien Lachet et Lina Fourneau. Nos deux journalistes de 20 Minutes ont travaillé pendant un mois sur le jeu de tir à la première personne et son écosystème.

Dans leur viseur, les « markets », et autres sites affiliés au jeu dont certains se révèlent être de véritables casinos en ligne. C’est en tout cas ce qu’ils défendent dans leur enquête. Ces sites permettent avant tout d’acheter des « costumes d’armes » nous explique Adrien Lachet dans cet épisode. « Une arme peut coûter 3 centimes jusqu’à 1.500 euros sur la plateforme officielle du site, Steam ». Mais d’autres sites indépendants de l’éditeur ont vu le jour et dessus, les prix exposent.

Sur ces nouveaux espaces, le joueur navigue sur ce marché spéculatif de vente et revente d’armes. Mais son activité peut aller bien plus loin. « Par exemple, le joueur peut acheter des lots d’armes, une « box ». Comme à la loterie, il ne peut remporter qu’une arme de ce lot. Pour connaître son gain final, le joueur doit alors tourner une roulette », explique Adrien Lachet. On se retrouve alors dans un véritable casino virtuel.

L’illégalité d’un jeu d’argent en ligne est constituée dès lors qu’il remplit trois critères : l’espoir de gain, le sacrifice financier et la part de hasard. « Clairement quand on voit comment sont faits ces sites, ça répond à tous ces critères », détaille Lina Fourneau dans ce podcast.

Une régulation quasi inexistante

Encore méconnus, ces jeux de hasard en ligne, dépendant du jeu Counter-Strike, ne font aujourd’hui pas l’objet d’une interdiction. L’autorité nationale des jeux, inspectrice en cheffe de cet espace numérique, n’identifie pas encore bien ce secteur. D’où l’importance des signalements spontanés.

Mais le réseau bénéficie surtout de relais importants auprès d’influenceurs, révèle l’enquête. Le marché leur offre des sommes astronomiques pour quelques messages promotionnels. Même l’éditeur de CS, Valve, ne paraît pas pressé de réguler l’espace numérique tentaculaire qui s’est forgé sur la popularité du site. Un réseau d’interdépendance économique semble s’être forgé au fil des années entre le jeu et les différents sites. La marge de manœuvre pour réguler les pratiques devient dès lors étroite. Personne n’y a intérêt. Sinon, c’est tout le château de cartes qui s’effondre.