Dans cet épisode de « Minute Papillon ! », nous avons suivi le déroulé de cette soirée au côté des anciens journalistes du JDD . Avec Bernard Gréco, élu de la Société des journalistes du JDD, et Aude Le Gentil, ancienne journaliste de l’hebdomadaire, nous abordons l’avenir de leur mobilisation et les objectifs de leur association « Article 34 », au regard de la séquence politique ouverte sur le sujet de l’indépendance des médias.

Elle porte le nom d'« Article 34 », en référence au texte de la Constitution qui encadre la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias. Son objectif : créer des garde-fous dans les rédactions pour que ce qui est arrivé au JDD ne puisse plus se produire. La rédaction avait en effet décidé de se mettre en grève au mois de juin après la nomination, au poste de directeur de la rédaction de Geoffroy Lejeune , qui avait précédemment les mêmes fonctions à Valeurs Actuelles, magazine d’extrême droite.

Pour certains, ils ne s’étaient pas revus depuis la fin de la grève, le 1er août dernier. Deux mois plus tard, les ex-journalistes du Journal du Dimanche se retrouvaient au Théâtre du Châtelet pour une « Nuit de l’indépendance pour une presse libre » . Un évènement organisé par les anciens grévistes pour réunir et remercier leurs soutiens, mais surtout pour annoncer la création d’une association.

