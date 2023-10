Son rêve ? Que l’expression « Je m’en bats le clito » entre dans notre dictionnaire. Vous la connaissez sûrement sous ce pseudo Instagram, @jemenbasleclito. Depuis 2018, elle a su apprendre à ses plus de 600.000 abonnés les bases d’une sexualité décomplexée. Comment réintroduire la communication dans son couple, parler du plaisir en solo, déconstruire les tabous et les hontes ?

À partir des expériences et des questions de ses abonnés, ce compte regroupe une myriade de conseils pour ses followers. « Je reçois plus de deux cents messages par jour », nous confie l’influenceuse de 26 ans, leadeuse d’opinion, Camille Aumont Carnel, invitée de ce podcast

En véritable pédagogue du sexe, elle revient avec un nouveau livre : un « dictionnaire du Q », édité avec les éditions Le Robert. Dans ce bouquin, Les mots du Q, manifeste joyeux des sexualités, elle décortique toutes nos expressions liées à la vie sexuelle. Celles qu’on ne veut plus entendre – « perdre sa virginité » – celles qu’on utilise sans en connaître réellement le sens – « femme fontaine » – et puis toutes les autres qu’il reste à inventer - « faire une Pollock », « les irrégulières », « mouiller de la bite » – et que Camille s’est fait un plaisir de créer.

Objectif : créer plus d’inclusivité dans la langue française en commençant par nommer des expériences intimes qui ont besoin de leur propre expression. Militante des mots et de leur bon usage, elle rappelle aussi les conséquences que peut porter leur bonne ou leur mauvaise utilisation sur notre vie sexuelle. « Cela peut complexer des femmes pendant des années de parler par exemple de patte de chameau », explique-t-elle. « Car les mots ont un sens », d’où l’importance de bien les choisir et de bien nommer les choses. Une leçon linguistique sans tabou et menée toujours avec humour.