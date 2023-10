Sur le chemin sinueux de la vie étudiante, l’année à l’étranger se présente comme un rite initiatique. Avant le départ, toutes les promesses sont formulées : rencontres extraordinaires, nouvelles amitiés, fêtes inoubliables, dépaysement total… Au retour, chacun cherche à prouver la valeur de son expérience. Qui aura la meilleure anecdote à raconter ?

La course à l’Erasmus le plus palpitant est parfois effrénée. Dans les récits qu’on en fait, cette année s’apparente à un vrai roman d’apprentissage. Qu’en est-il réellement ? À travers des récits intimes, Génération Erasmus raconte des morceaux de vie, de jeunesse, des virages inattendus pris grâce à cette année passée à l’étranger.

À l’occasion des Erasmus Days qui se déroulent du 9 au 14 octobre 2023, Tristan, en situation de handicap depuis l’âge d’un an, nous raconte dans ce podcast son expérience à l’étranger en Suède. Selon le ministère de l’Enseignement supérieur, en 2021, 51 000 étudiants en situation de handicap sont recensés dans les établissements d’enseignement supérieur publics, soit 2,2 % des effectifs étudiants.

Cette population, en augmentation constante, pose la question de l’inclusion de ces jeunes aux programmes d’échange européen. En découle le besoin de mesures permettant l’accompagnement ces étudiants aux besoins spécifiques. Atteint de myopathie, l’organisation de ce voyage a certes été plus intense pour Tristan que pour d’autres étudiants, nous détaille-t-il dans ce podcast. Pourtant sur place, il réussit à vivre ses six mois sans difficultés, et à relever ce défi qu’il s’était donné.