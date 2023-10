Un peu de Schubert, un peu de Mozart et beaucoup d’électro. Voilà la recette du générique de série le plus mémorable des dernières années. Game of Thrones ? Non, et il serait temps de tourner la page. On parle ici de la meilleure série dramatique de 2022, sacrée aux Golden Globes : Succession.

Vous entendez les notes maintenant et cela vous replonge dans d’atroces souffrances. Comment se remettre de la disparition de nos écrans de la famille Roy, dont le dernier épisode a été diffusé le 28 mai 2023. En se rappelant peut-être que ses intrigues existent bel et bien dans la vraie vie et ne sont en rien terminées.

Pour retrouver les manigances, les couteaux dans le dos et les prises de bec acerbes - « fuck off » - il suffit de se tourner vers une des familles les plus influentes du monde médiatique : les Murdoch. Ce sont eux qui ont librement inspiré le créateur de Succession, Jesse Armstrong. Rupert, le père, le plus connu, retranscrit dans le personnage de Logan. Mais aussi ceux de l’ombre, les fils Lachlan et James, et leurs deux sœurs Prudence et Elisabeth.

« The Sun », le « Wall Street Journal » ou Fox News à se partager

À 92 ans, le magnat australo-américain vient de passer la main et de nommer un de ses fils, Lachlan Murdoch à la tête de ses deux plus importantes entreprises. D’un côté News Corporation, groupe de presse qui héberge notamment le New York Post, le Wall Street Journal ou encore The Sun. De l’autre, Fox Corporation, maison mère de la chaîne d’information Fox News.

Mais cette succession familiale reste assez incertaine. Dans ce nouvel épisode, notre correspondant aux Etats-Unis Philippe Berry, nous fait le récit de cette guerre de succession et de ses conséquences sur le paysage médiatique américain.