Chaque année, le mois de septembre se conclut avec la journée mondiale de la contraception, le 26 septembre. Si nous avions déjà parlé du stérilet et du préservatif, ce nouvel épisode de « Tout Sexplique » continue d’explorer et de démystifier des méthodes de contraception. Aujourd’hui, le retrait.

Aussi appelée « pré-cum », ou « coït interrompu », cette méthode consiste « à demander à l’homme de se retirer avant éjaculation », explique le gynécologue Philippe Faucher, invité de cet épisode. Avec lui, ainsi que Sacha Caline, référente contraception du Planning Familial, nous allons déchiffrer toutes les zones d’ombre de cette méthode de contraception.

Une méthode irresponsable ?

Car oui, elle fait partie des méthodes de contraception reconnue par l’OMS. Quant à son utilisation, difficile de s’appuyer sur des chiffres. Elle ne figure pas parmi les méthodes les plus utilisées comme la pilule, le stérilet ou le préservatif. En se référant au dernier baromètre sur la contraception de Santé publique France publié de 2016, il est possible d’estimer à un peu moins de 5 % la population de femmes qui utilisent des méthodes alternatives de contraception. Parmi elles, le diaphragme, la cape et les méthodes dites traditionnelles telles que la symptothermie, la méthode des températures et le retrait, documente le baromètre. Difficile donc de savoir à quel point cette méthode est utilisée ou non à l’intérieur de ces 5 %.

En revanche, elle existe bel et bien, et ce malgré une vision assez négative de son utilisation. Pas fiable, dangereuse, irresponsable : les avertissements pleuvent lorsqu’une femme ou un homme évoque cette méthode comme son choix d’élection. Pourtant, elle reste une solution accessible, simple d’utilisation et donc intéressante pour beaucoup de femmes. Peut-on utiliser cette méthode sans risque et avec tout le monde ? Comment optimiser son efficacité ? Quid des infections sexuellement transmissibles ? On répond à toutes ces questions avec Philippe Faucher et Sacha Caline.