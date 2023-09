Nous abordons également les conséquences de cette maladie sur la vie sexuelle. Grande inquiétude des patients, Vincent Hupertan rassure. « Tout dépend du ressenti de la partenaire, mais il faut continuer à avoir une sexualité, insiste-t-il. La douleur disparaît relativement vite et la plupart des déformations ne sont pas importantes ».

Si vous n’avez jamais entendu ce terme, on fait le point sur cette maladie dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique » ! À notre micro, l’urologue Vincent Hupertan , auteur de l’ Encyclo Pénis , publié en 2019, revient sur les premiers symptômes de la maladie, souvent caractérisés par une douleur et l’apparition d’un nodule.

Pénis penché, pénis tordu ou pénis courbé ? Peu importe. Si vous avez déjà remarqué que votre organe a changé d’allure ces derniers temps, peut-être faudrait-il vous rapprocher d’un urologue. Car si avoir un pénis qui penche à gauche, ou à droite, reste très courant, il est important de surveiller les évolutions de cette trajectoire. Si une trop grande modification apparaît, c’est peut-être à cause de la maladie de La Peyronie.

Contactez-nous à audio@20minutes.fr

« Tout Sexplique » est un rendez-vous hebdomadaire d’entretiens où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels de santé, des experts, des grands témoins pour qu’ils y répondent en podcast.

Retrouvez sur la plateforme gratuite de podcasts de 20 Minutes nos épisodes de « Minute Papillon ! » et « Tout Sexplique ». Abonnez-vous gratuitement à ces podcasts sur vos applis et plateformes audio préférées, comme Apple podcast ou Spotify. Pour faire grandir notre communauté, n’hésitez pas à parler de nos épisodes autour de vous, à les partager sur les réseaux sociaux, et à nous laisser des commentaires. Bonne écoute !