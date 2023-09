Il y a eu les mythologies du philosophe Roland Barthes, il y a aujourd’hui celles d’Annabelle Hirsch. Journaliste pour la presse allemande, elle s’est lancée en 2020 dans un projet d’écriture non pas journalistique, mais historique. Son ambition : écrire une histoire des femmes en partant non pas d’évènements ou de figures historiques, mais des objets.

Ceux-là mêmes que l’on oublie souvent de regarder pendant nos visites au musée, attiré par les majestueux tableaux ou les moulures aux plafonds. Ce sont ces objets du quotidien qu’Annabelle Hirsch a souhaité raconter. « A travers les objets, on est plus proche de la petite histoire », ce que l’autrice trouve davantage intéressant. « Cela donne vraiment la sensation d’être présent », appuie-t-elle.

Dans ce nouvel épisode de « Minute Papillon ! », nous avons rencontré la journaliste pour qu’elle nous parle de son livre et surtout de tous les objets qu’elle a déterrés de l’histoire pour nous raconter leur sens caché.

Dans cet ouvrage de plus de 400 pages, classé chronologiquement, Annabelle Hirsch ne se cantonne pas à une époque. Des peintures préhistoriques, jusqu’à la bague de Kim Kardashian, chaque page fait résonner un objet avec une part de l’histoire des femmes. Histoires d’émancipation avec la pilule contraceptive par exemple, histoire d’oppression derrière les poucettes, instruments de torture, histoire de pouvoir avec les gants de Catherine de Médicis. Dans cet épisode, Annabelle Hirsch nous livre ses anecdotes et nous dit pourquoi l’histoire de petits colifichets en dit parfois long sur une époque et la place que les femmes y occupaient.