Après les vieux, les jeunes ! Il y a quelques mois, nous avions consacré un épisode de « Tout Sexplique », sur les seniors et leur sexualité. Conclusion : ils semblent toujours intéressés par le sexe, et même plus que les jeunes !

Un constat à rebours de ce qu’on pourrait imaginer en premier lieu. Et pourtant. Selon une enquête de l’Ifop publiée en février 2023, 43 % des jeunes Français de 18 à 25 ans déclarent n’avoir connu aucun partenaire sexuel durant l’année écoulée. En 2015, huit ans avant, ils étaient 25 %.

De quoi s’interroger sur l’intérêt des jeunes Français pour le sexe. Est-on face à une récession de la vie sexuelle des jeunes ? C’est la question que s’est posée la journaliste Kate Julian dans une enquête journalistique publiée en décembre 2018 dans le magazine mensuel américain The Atlantic.

Les évolutions récentes du monde post-covid semblent accentuer ce que la journaliste observait déjà en 2018 : vie sexuelle en solitaire, lassitude des rencontres, applications de rencontres qui tuent le désir, anxiété croissante, etc. Pour actualiser son analyse, nous avons fait appel dans cet épisode à la sociologue française Janine Mossuz-Lavau, spécialiste de la sexualité et autrice du livre La vie sexuelle en France, l’enquête sans tabous.