Une rupture d’anévrisme à 30 ans et un deuil dans le monde des influenceurs. Au début du mois de juillet, la mort de l’influenceur Jo Lindner, connu sous le nom de Joesthetics, est révélée sur les réseaux sociaux par sa petite amie. Jo Linder était avant tout connu pour son activité de bodybuilder. De quoi immédiatement suspecter un lien entre son activité et la cause de son décès. Une cause à effet pour l’instant non établie.

Cette actualité, William Pereira l’a bien suivie. Pendant un mois, notre journaliste du service « Sport » s’est éloigné des terrains de foot, de rugby et de sa couverture de l’organisation des prochains JO de Paris, pour s’infiltrer dans les salles de sport. Son objectif : enquêter sur le fléau des stéroïdes anabolisants.

Facilité déconcertante d’acheter une fiole de stéroïdes anabolisants

Vous ne savez pas ce que c’est ? On vous éclaire ! Dans ce nouvel épisode de « Minute Papillon! », William Pereira explique à notre micro ce que sont ces substances et ce qu’elles ont de dangereuses. Dans une enquête de trois articles, il a cherché à dresser un état des lieux de cette consommation chez les jeunes, à travers des témoignages anonymes. Car oui, la pratique est évidemment interdite mais semble se répandre dans le secteur de la musculation qui contient de nombreuses zones d’ombre. Aujourd’hui, aucune enquête du ministère de Sport n’existe pour évaluer les usages du dopage ainsi que sa dangerosité pour la santé.

Notre journaliste nous raconte les coulisses de son enquête. De sa première approche en écoutant des conversations dans une salle de sport, à l’achat ultra-facile d’une fiole de stéroïdes anabolisants, en passant par une infiltration sur des forums en ligne, vous saurez tout des dessous de son travail. Bonne écoute !