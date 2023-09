Il a réalisé plus d’un million d’entrées au box-office. Le printemps dernier, le drame de Jeanne Hézan, Je verrai toujours vos visages a ému le public français en lui offrant une approche avec la justice restaurative. De quoi démocratiser un concept jusque-là peu connu.

Pour rappel, la justice restaurative se donne pour objectif de réparer à la fois les victimes et les auteurs d’une infraction. Pour y parvenir, elle met en place un ensemble de pratiques où l’échange et l’écoute priment, ce qui suppose parfois d’instaurer un dialogue entre la victime et son agresseur. Un dispositif judiciaire complémentaire à la peine prononcée, mais qui offre à voir une autre voie de réparation.

Une autre proposition choisit d’aller encore plus loin. Dans notre rendez-vous hebdomadaire « Minute Papillon ! », on tend notre micro à la militante Elsa Deck-Marsault qui vient de publier Faire justice, un ouvrage sur la justice transformatrice.

La logique punitive, trop destructrice pour un groupe

Le concept nous vient des Etats-Unis. Son objectif est d’inventer des nouvelles formes de justice pour pouvoir gérer des situations conflictuelles en se passant des instances judiciaires. Comme point de départ à sa réflexion, la militante a observé l’échec des collectifs qu’elle soutient à résoudre des situations conflictuelles en son sein sans reproduire de la violence ou sans marginaliser.

Dans l’actualité, nous pouvons nous rappeler la difficulté avec laquelle les groupes politiques La France insoumise et Europe Ecologie-Les Verts ont essayé de résoudre, en interne et publiquement, les affaires d’accusation de violences conjugale pour l’un et de harcèlement pour l’autre.

Aussi, selon Elsa Deck Marsault, qui plébiscite la justice transformatrice, il faut apprendre à résoudre des conflits sans répondre selon une logique punitive, trop destructrice pour un groupe. Elle nous en dit plus dans ce podcast.