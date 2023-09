Cet été, vous vous êtes peut-être laissé tenter par la lecture d’une de ces histoires. La « dark romance » englobe ces récits d’histoire d’amour - c’est la promesse - se déroulant dans des univers sombres ou fantastiques, et où les personnages présentent des comportements déviants, ou psychologiquement fragiles.

Avant d’être édité et de devenir des vrais succès commerciaux, bon nombre de ces histoires naissent sur des blogs comme Watt Pad. Dessus, écrivains en herbe s’essayent au genre. Quant aux éditeurs, ils repèrent les histoires les plus populaires. C’est ainsi que Sarah Rivens, autrice de la saga Captive, s’est fait repérer par les éditions Hachette. Son premier tome, sorti en 2022, s’est depuis écoulé à plus 300.000 exemplaires selon Edistat. L’intrigue ? Une femme, captive d’un homme.

Si Ella pensait qu’il ne pouvait y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une tout autre catégorie. Ce certain « Ash », leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d’une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ces femmes. Un jeu dangereux s’installe alors entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder… »

De quoi se poser des questions sur le contenu de ces romances et sur l’image de l’amour et de la sexualité qu’elles véhiculent. Dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique », on va essayer de comprendre ce que ces « dark romances » produisent dans les imaginaires des lecteurs et des lectrices. Sur quelles structures narratives reposent-elles ? Façonnent-elles nos fantasmes ? Banalisent-elles la violence dans les relations ? Nous font-elles désirer des situations inquiétantes et dangereuses ? Ou simplement fantasmer des actes transgressifs sans vouloir passer à l’acte ? Ont-elles une puissance cathartique ?

Réponses dans ce podcast. Reportage à Paris dans une librairie avec des lectrices et une booktokeuse férue de Dark Romance, et discussion avec Elodie Pinel, professeure de lettres et de philosophie, docteure en littérature française, et coauteure de Pour en finir avec la passion, publié en avril 2023, avec Marie-Pierre Tachet et Sarah Delale.