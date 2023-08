Cet été, c’est le grand plongeon dans nos souvenirs télé. Premiers chocs, premières larmes, premiers rires… Les dessins animés de notre enfance ont su réveiller nos émotions. Parce qu’on leur doit bien ça, nous partons à la rencontre des parents des héros de nos après-midi.

Des Mystérieuses Cités d’Or jusqu’à Samsam, ce podcast se veut une chouette traversée générationnelle à la rencontre de dessinateurs, réalisateurs et producteurs français dont les œuvres précèdent souvent le nom. Tous et toutes nous raconterons l’histoire de leurs dessins animés… et la leur.

L'animation japonaise, star de nos écrans

Avec cette série, nous étions partis d’un questionnement simple : quels sont les dessins animés qui ont marqué votre enfance et qui se cachent derrière ces Madeleines de Proust. Nous avons traversé les années 1980 avec Bernard Deyriès, prolongé le voyage avec la bande dessinée de Bernadette Després et son adaptation sur le petit écran. Puis, direction les années 2000 où nous avons retracé l’histoire de l’arrivée d’un grand secteur de l’animation en France avec Marc Du Pontavice et Oggy et les Cafards. Pour finir avec le succès de dessins animés français plus récents : Foot 2 Rue et Samsam.

Mais pour ce dernier épisode de « Club Dessins Animés », nous avons voulu faire un retour en arrière. Nous ne pouvions pas parler du secteur du dessin animé en France sans parler de ce qui a dominé pendant des années : l’animation japonaise. Goldorak, Jeanne et Serge, Princesse Sarah, Nicky Larson, Albator et tant d’autres.

https://www.youtube.com/watch?v=4wVZp158lDY

Pourquoi autant de productions japonaises se sont retrouvées à dominer nos écrans ? Comment ont-elles été adaptées pour le public français ? Pour le savoir, pas de réalisateur, de dessinateur ou de producteur à notre table cette fois-ci. Nous avons rencontré le spécialiste des mangas japonais et de leur adaptation en dessins animés, le journaliste Sébastien-Abdelhamid Godelu, coauteur du livre « Japanime ».

Avec lui dans ce podcast, nous avons remonté le temps jusqu’à l’époque du Club Dorothée, là où les chaînes françaises achètent en masse des dessins animés japonais, sans réellement connaître la valeur, ou le public cible, de ces productions.