Cet été, c’est le grand plongeon dans nos souvenirs télé. Premiers chocs, premières larmes, premiers rires… Les dessins animés de notre enfance ont su réveiller nos émotions. Parce qu’on leur doit bien ça, nous partons durant les deux prochaines semaines à la rencontre des parents des héros de nos après-midi.

Des Mystérieuses Cités d’Or jusqu’à Samsam, ce podcast se veut une chouette traversée générationnelle à la rencontre de dessinateurs, réalisateurs et producteurs français dont les œuvres précèdent souvent le nom. Tous et toutes nous raconterons l’histoire de leurs dessins animés… et la leur.

Si vous avez des enfants ou si vous êtes né au début des années 2000, vous n’avez pas pu passer à côté du super-héros qui arbore une cape rouge et qui se déplace dans l’espace en soucoupe volante. Le personnage principal de notre podcast du jour, c’est Samsam, le plus petit des grands héros.

Pour nous parler du succès du dessin animé, nous avons rencontré son dessinateur, Serge Bloch. Car avant d’être un dessin animé, le Batman de l’espace se racontait dans un petit journal de presse jeunesse, Pomme d’Api. C’est dans ce secteur que Serge Bloch a construit la grande majorité de sa carrière dont il tire Samsam, mais aussi Zouk le sorcier et surtout, un des plus grands succès de la presse jeunesse, Max et Lili.