Cet été, c’est le grand plongeon dans nos souvenirs télé. Premiers chocs, premières larmes, premiers rires… Les dessins animés de notre enfance ont su réveiller nos émotions. Parce qu’on leur doit bien ça, nous partons durant les deux prochaines semaines à la rencontre des parents des héros de nos après-midi. Des Mystérieuses Cités d’Or jusqu’à Sam Sam, ce podcast se veut une chouette traversée générationnelle à la rencontre de dessinateurs, réalisateurs et producteurs français dont les œuvres précèdent souvent le nom. Tous et toutes nous raconterons l’histoire de leurs dessins animés… et la leur.

Pour ce deuxième épisode, nous prenons la direction de Givraines. Dans ce petit village du Loiret réside Bernadette Després, 82 ans, dessinatrice d’une des plus grandes bandes dessinées françaises : Tom-Tom et Nana. Depuis 1977 et le premier album publié chez Bayard Jeunesse, c’est elle qui imagine graphiquement les aventures tonitruantes des deux frères et sœurs.

Avec Jacqueline Cohen, la scénariste des histoires, elles ont imaginé le restaurant « À la bonne fourchette », tante Robert, Monsieur Henri et tous les autres protagonistes secondaires avec un but précis : faire rire. Ici, pas de leçon de morale à retenir, mais des gags inspirés pour se moquer des parents « qui piquent un peu trop de colère ». L’idée plaît aux enfants, et quelques années plus tard, les cases seront adaptées sur le petit écran... « Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux... »