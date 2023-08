Cet été, c’est le grand plongeon dans nos souvenirs télé. Premiers chocs, premières larmes, premiers rires… Les dessins animés de notre enfance ont su réveiller nos émotions. Parce qu’on leur doit bien ça, nous partons durant les deux prochaines semaines à la rencontre des parents des héros de nos après-midi. Des Mystérieuses Cités d’Or jusqu’à Sam Sam, ce podcast se veut une chouette traversée générationnelle à la rencontre de dessinateurs, de réalisateurs et de producteurs français dont les œuvres précèdent souvent le nom. Tous et toutes nous raconteront l’histoire de leurs dessins animés… et la leur.

Dans ce premier épisode de notre série, c’est le papa d’Esteban, d’Ulysse et Sophie que nous rencontrons dans sa ville natale de Tours. Depuis tout petit, Bernard Deyriès crayonne des personnages de Walt Disney et c’est finalement dans les années 1970 que ses esquisses deviennent de vrais projets. A l’époque, il saisit chaque opportunité. Ses rencontres le mènent au Japon où il produira Ulysse 31 et les cultissimes Mystérieuses Cités d’Or.

Des collaborations japonaises vivifiantes et surtout fructueuses puisqu’elles seront auréolées d’un beau succès en France. De retour à la maison, Bernard Deyriès réalisera un rêve d’enfant : adapter les livres avec lesquels il a appris la lecture, ceux de la Comtesse de Ségur. Avec Les Malheurs de Sophie, il choisira de montrer aux enfants les drames de la vie.