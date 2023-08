Sur le chemin sinueux de la vie étudiante, l’année à l’étranger se présente comme un rite initiatique. Avant le départ, toutes les promesses sont formulées : rencontres extraordinaires, nouvelles amitiés, fêtes inoubliables, dépaysement total… Au retour, chacun cherche à prouver la valeur de son expérience. Qui aura la meilleure anecdote à raconter ?

La course à l’Erasmus le plus palpitant est parfois effrénée. Dans les récits qu’on en fait, cette année s’apparente à un vrai roman d’apprentissage. Qu’en est-il réellement ? À travers des récits intimes, Génération Erasmus raconte des morceaux de vie, de jeunesse, des virages inattendus pris grâce à cette année passée à l’étranger.

Attirée par les pays nordiques, Claire décide de partie en Finlande pour son année de mobilité. A son arrivée, une de ses priorités est de trouver un kinésithérapeute. Handicapée, elle nécessite un accompagnement et des séances chaque semaine.

En tapant « kinésithérapeute bilingue à Tempere », dans sa barre de recherche, Claire tombe sur une jeune professionnelle et décide de prendre rendez-vous. Au fil des séances, et au gré de conversations « in english », les deux femmes vont nouer une amitié sincère, qu’aucune n’avait vraiment vu venir.