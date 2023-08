Sur le chemin sinueux de la vie étudiante, l’année à l’étranger se présente comme un rite initiatique. Avant le départ, toutes les promesses sont formulées : rencontres extraordinaires, nouvelles amitiés, fêtes inoubliables, dépaysement total… Au retour, chacun cherche à prouver la valeur de son expérience. Qui aura la meilleure anecdote à raconter ?

La course à l’Erasmus le plus palpitant est parfois effrénée. Dans les récits qu’on en fait, cette année s’apparente à un vrai roman d’apprentissage. Qu’en est-il réellement ? À travers des récits intimes, « Génération Erasmus » raconte des morceaux de vie, de jeunesse, des virages inattendus pris grâce à cette année passée à l’étranger.

Dans cet épisode, Romain, 26 ans, nous raconte comment son semestre passé à Düsseldorf a changé sa vie. Les premiers jours, il rencontre une autre étudiante d’origine mexicaine. Et comme le dit très bien Romain, « comme souvent pour les rencontres qui pèsent dans une vie », la première fois qu’ils se sont vus, disons que le courant n’est pas très bien passé. Pourtant, quelques années plus tard, ils connaîtront un mariage civil en France, et une cérémonie religieuse au Mexique.