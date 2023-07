Le compte à rebours est lancé, J-365 avant les prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Et à l’heure où l’Europe a chaud, où les températures explosent en Grèce, en Italie en Espagne et dans le sud de la France, on ne peut pas s’empêcher de se demander à quoi ressembleraient ces Jeux en pleine canicule.

De la climatisation dans tous les stades, des milliers de bouteilles d’eau en plastique distribuées : autant de situations qui n’arrangeraient pas la facture carbone des JO, déjà bien élevée. Dix-sept jours de compétition, plus de 10.000 athlètes, 15 millions de visiteurs dans la capitale : tout ça ne sera pas sans effet.

Comment faire baisser au maximum l’empreinte carbone de ces Jeux ? C’est un des défis du Comité d’organisation. On en parle dans ce nouvel épisode de « Minute Papillon ! » avec Fabrice Pouliquen, journaliste à 20 Minutes au service Planète.

Un objectif revu à la baisse

Le premier chantier a été d’établir un objectif, et, sur ce terrain, un rééquilibrage a récemment été opéré, a remarqué Fabrice Pouliquen. Alors que le Cojo, le Comité d’organisation des Jeux de Paris, communiquait au départ sur l’objectif de neutralité carbone, aujourd’hui les ambitions ne sont plus les mêmes. « Les organisateurs se sont rendu compte que c’était un objectif impossible, par contre ils restent sur l’objectif d’émettre deux fois moins de CO2 que les Jeux de Londres en 2012 et ceux de RIo en 2016 », résume Fabrice Pouliquen.

Des Jeux qui avaient chacun émis 3,5 millions de tonnes d’équivalent CO2. Alors, pour Paris, ils tablent sur le chiffre de 1,58 million de tonnes. Alors que Fabrice détaille dans ce podcast les principaux postes émetteurs de CO2 à surveiller, et les mesures anticipées pour réduire leur coût environnemental, il explique pourquoi le secteur des déplacements reste le plus incertain et potentiellement le plus dangereux.

Mais alors des Jeux « verts », c’est possible ?

Parmi les questions abordées, reste la plus clivante : est-il réellement possible d’organiser des Jeux respectueux de l’environnement ? L’événement est-il inévitablement néfaste dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de nos écosystèmes ?

Pour y répondre, Fabrice Pouliquen s’appuie sur un article publié dans la revue Nature en avril 2021 par plusieurs chercheurs scientifiques, dont Martin Müller, de l’université de Lausanne. « Les auteurs soulignaient bien cette attention accrue aux enjeux environnementaux des différentes olympiades depuis au moins 2010, et cette volonté de communiquer dessus. Le niveau de durabilité des olympiades depuis cette date est moyen. Voire très médiocre pour certaines olympiades récentes, comme les Jeux d’hiver de Sotchi en 2014 », rapporte-t-il.

« C’était une aberration écologique », affirme notre journaliste. « Mais ces chercheurs disent aussi qu’il est possible d’organiser des JO durables. À condition de revoir considérablement le modèle. Notamment, par exemple, en réduisant considérablement la taille de l’événement et le nombre de visiteurs. Mais est-on prêts à aller vers ça ? »