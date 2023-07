C’est en racontant à ses amis certaines expériences sexuelles, au téléphone, que Léa prend conscience du pouvoir érotique de la voix. « Je leur raconte ma dernière expérience et on se dit que ça serait super drôle d’avoir du porno avec des messages vocaux comme ça. Et finalement on l’a fait. »

Sur Instagram, son compte@mercibeaucul atteint presque les 200.000 abonnés. Suivre Léa, c’est accéder à des conseils sexo pour communiquer avec son ou sa partenaire, parler de ses fantasmes, bien choisir son lubrifiant, et plus encore.

Après avoir lancé son jeu de société « Discultons » - des cartes « pour parler de Q sans tabou et avec bienveillance » - son nouveau projet, le podcast érotiques « Nouvelle Notification », ajoute une flèche à son arc pour aider à explorer sa sexualité. Cette fois-ci, elle s’appuie sur la voix pour offrir une nouvelle expérience à ses followers, raconte-t-elle dans ce podcast.

« Un porno non stéréotypé »

Pour Léa, l’un des avantages de l’audio porn réside dans l’absence d’images. Une base permettant à l’expérience d’être beaucoup plus inclusive selon elle. Avis partagé chez les spécialistes comme le sexologue Patrick Papazian. « Quel que soient vos complexes ou vos caractéristiques physiques, vous êtes au cœur de la situation avec des personnes que vous pouvez imaginer comme vous le souhaitez. »

Selon lui, le dispositif permet à l’auditeur d’être au cœur de l’histoire là où dans le porno « classique », il est relégué au rang de spectateur. Patrick Papazian ajoute que « le porno a un recrutement avec des critères physiques très particuliers », ce qui laisse visionner des acteurs stéréotypés à qui nous n’arrivons pas à nous identifier.

Stimuler l’imaginaire

Pourtant l’enjeu réside dans cette identification, dû moins dans la capacité à se projeter. Car la grande force de l’audio porn selon Patrick Papazian, c’est que grâce à cette absence d’image, c'est à l’auditeur de les créer. On l’oblige à utiliser son imagination.

« L’un des premiers motifs de consultation en sexo, c’est l’absence de désir. Pour raviver sa libido, je m’appuie sur une palette d’outils dont l’audio porn fait partie », explique-t-il. Aussi, « il y a presque une dimension militante dans l’audio porn, c’est une sexualité libérée mais pas stéréotypé ».

Sans oublier, enfin, le potentiel érotique de la voix, trop souvent laissée de côté dans l’expérience sexuelle pour lui préférer d’autres sens : le toucher, la vue. Or, « la voix c’est l’un des premiers moteurs d’excitation dans la sexualité », explique le sexologue. « Les sons en général, mais la voix en particulier. La voix c’est une onde, ça fait vibrer ». Aussi, « retrouver ce pouvoir de séduction de la voix c’est se rattacher aux racines même de la sexualité. »